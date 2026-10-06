Afrique du Sud: Succession de Ramaphosa - Patrice Motsepe s'invite dans le débat

La question de l’après-Cyril Ramaphosa occupe déjà une place croissante dans la vie politique sud-africaine. Parmi les noms qui émergent, un profil inattendu se distingue : celui de Patrice Motsepe, homme d’affaires et président de la Confédération africaine de football (CAF), qui n’est pas issu des rangs historiques du Congrès national africain (ANC).

Motsepe en tête d’un scénario hypothétique

Selon une enquête relayée par News24 et réalisée par le SABI Strategy Group, Patrice Motsepe arriverait en première position dans un scénario hypothétique de succession à la tête de l’ANC. Le sondage, mené du 25 août au 17 septembre 2026 auprès de 5 001 électeurs inscrits, reflète l’état de l’opinion à un moment précis et ne constitue pas une projection électorale.

L’homme d’affaires devancerait plusieurs cadres du parti, y compris parmi les personnes se déclarant proches de l’ANC. Ce résultat doit toutefois être interprété avec prudence : les sous-groupes d’électeurs se réclamant de l’ANC comptent moins de répondants, ce qui entraîne une marge d’erreur plus importante que celle observée sur l’ensemble de l’échantillon.

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D’autres études publiées en 2026 vont dans le même sens et placent Motsepe devant le vice-président de l’ANC, Paul Mashatile, dans plusieurs duels théoriques. Ces résultats nourrissent ainsi l’hypothèse d’une figure susceptible de faire consensus, dans un parti encore marqué par les rivalités internes.

Une candidature qui reste hypothétique

Pour autant, Patrice Motsepe n’a annoncé aucune intention de briguer la direction de l’ANC. L’homme d’affaires a, à plusieurs reprises, expliqué qu’il pouvait servir son pays sans entrer en politique.

Son nom continue néanmoins de circuler. Des initiatives informelles cherchent notamment à promouvoir sa candidature en vue de la prochaine conférence élective de l’ANC, attendue en 2027. Une éventuelle entrée en politique resterait donc, à ce stade, largement hypothétique.

Cette spéculation intervient surtout alors que l’ANC cherche à redéfinir son avenir dans un paysage politique profondément transformé.

L’ANC face au défi de la reconquête

Aux élections générales du 29 mai 2024, l’ANC a obtenu 40,18 % des suffrages, perdant pour la première fois sa majorité nationale depuis la fin de l’apartheid. Le parti a depuis constitué un gouvernement d’unité nationale avec plusieurs formations, dont l’Alliance démocratique.

D’après Afrikactus, cette nouvelle configuration réduit la marge de manœuvre de l’ANC et rend d’autant plus stratégique le choix de son prochain dirigeant. Celui-ci devra composer avec des courants rivaux, rassurer les milieux économiques et tenter de reconquérir une partie des électeurs urbains passés à l’opposition ou éloignés des urnes.

Les élections locales de 2026 devraient constituer un premier test. Johannesburg, Tshwane, Ekurhuleni et eThekwini concentrent notamment les enjeux liés à la gestion des coalitions, à la qualité des services municipaux et à l’état des infrastructures. Les résultats dans ces grandes métropoles pourraient peser sur les rapports de force au sein du parti.

Au-delà de la popularité, le défi du renouvellement

Dans ce contexte, l’intérêt suscité par Patrice Motsepe dépasse sa seule popularité mesurée dans les sondages. Il traduit aussi les interrogations sur la capacité de l’ANC à renouveler son leadership après plusieurs années marquées par les difficultés des services publics, le chômage, les problèmes d’approvisionnement en électricité et une défiance croissante envers la classe politique.

Le profil de Motsepe présente, de ce point de vue, une particularité : celui d’un homme d’affaires disposant d’une forte visibilité en Afrique et d’une expérience à la tête d’une institution sportive continentale, mais extérieur à l’appareil traditionnel de l’ANC.

La présidence de la CAF, autre enjeu

Une éventuelle entrée en politique poserait toutefois la question de la compatibilité avec ses responsabilités à la tête de la CAF. L’organisation fédère les associations nationales de football du continent et joue un rôle central dans l’organisation des compétitions, la redistribution des revenus et le développement des infrastructures sportives.

Selon la même source, Patrice Motsepe devrait ainsi tenir compte de ses responsabilités jusqu’au terme de son mandat. Une démission anticipée ou une implication prolongée dans une campagne politique en Afrique du Sud pourrait avoir des conséquences sur la gouvernance du football africain, notamment pour les fédérations nationales, les compétitions de clubs et les programmes de développement.

Un choix qui pourrait dépasser les frontières sud-africaines

Au-delà de la politique intérieure, une éventuelle recomposition à la tête de l’ANC aurait une portée régionale. L’Afrique du Sud demeure la première puissance économique de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), qui regroupe seize États membres.

Les orientations prises à Pretoria influencent ainsi les discussions régionales sur le commerce, l’énergie, les transports ou encore la sécurité. Le choix du futur leadership de l’ANC, qu’il s’agisse de Patrice Motsepe ou d’un autre prétendant, sera donc suivi au-delà des frontières sud-africaines.

Pour l’heure, le nom du président de la CAF s’impose surtout comme une hypothèse dans le débat sur l’après-Ramaphosa. Mais sa place en tête de plusieurs scénarios d’opinion montre qu’une partie de l’électorat sud-africain semble ouverte à des profils extérieurs aux cadres traditionnels du parti.