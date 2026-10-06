Madagascar: Saper le moral du peuple

Manitriniaina, alias Bob Hidan, a été inhumé le week-end dernier. Cet homme de 25 ans, passionné de rock Metal a été mortellement blessé après avoir été attaqué au couteau par des malfaiteurs. Les faits se sont déroulés à Anosizato Andrefana dans la nuit du 1er octobre 2026. Bob Hidan est mort au bord d'une rue pavée. Ses compagnons d'armes, rockers dans l'âme, réclament justice.

Saper le moral du peuple

Ce drame est le énième cas relatant des faits d'insécurité à Antananarivo où circuler à pied dès la nuit tombée devient un risque : celui de se faire attaquer par des bandits dont l'objectif est de détrousser leur victime, sans hésiter à lui porter un coup fatal pour parvenir à leurs fins. A Antananarivo, la prudence ne suffit pas toujours pour éviter d'être la cible de voleurs à l'arraché.

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Emprunter seul(e) une ruelle le soir ou la nuit, est considéré comme de la pure inconscience. Tout comme le fait de ne mettre son téléphone suffisamment à l'abri des regards lors d'un trajet à pied, ou de ne pas verrouiller son véhicule durant un trajet en voiture, car il est toujours possible que des individus s'y engouffrent pour voler le sac, ou n'importe quel autre objet visible de l'extérieur et qui pourrait être facilement « transformé en chiffres », comprendre, facile à revendre. Autrement dit, les attitudes et les modes de vie sont dictés par les risques et le climat ambiant d'insécurité.

Ne pas s'y conformer signifie s'exposer volontairement aux attaques de malfaiteurs. Et en cas d'agression, on se verra dire qu'on « l'avait bien cherché » ! La normalité devient anormale, et l'inverse est tout aussi vrai. La question d'insécurité reste toujours d'actualité, dans la capitale et ailleurs. Le sujet revient sans cesse dans les discussions.

Il ne manquera pas de s'inviter dans les campagnes électorales à venir. La situation actuelle, contreproductive et antiéconomique, empêche toute perspective de développement, ralentit les activités, baisse l'attractivité du pays, crée une crise de confiance envers les institutions, et sape le moral du peuple. Autant de choses anormales qu'il urge de faire retrouver leur normalité.