Afrique Australe: Coopération bilatérale - Visas supprimés pour les voyageurs malgaches vers le Botswana

Le secteur minier malgache est dans la ligne de mire du Botswana, dont l'expertise sur la gouvernance minière est reconnue sur le continent.

La visite officielle de Michaël Randrianirina au Botswana, les 2 et 3 octobre, ouvre de nouvelles perspectives de coopération entre les deux pays. Au coeur des discussions se trouvent l'exploitation minière, notamment aurifère, mais aussi le tourisme, l'agriculture, le commerce, l'énergie et les infrastructures. Une mesure concrète a également été annoncée par le président botswanais Duma Boko, notamment la suppression des visas pour les citoyens malgaches se rendant au Botswana.

Le rapprochement entre Antananarivo et Gaborone prend ainsi une nouvelle dimension. À l'issue de cette visite, les deux dirigeants ont affiché leur volonté de renforcer les relations bilatérales et d'explorer de nouveaux secteurs de partenariat. Selon la présidence de la République, une équipe malgache a été constituée pour travailler avec son homologue botswanaise durant les trente prochains jours, afin d'approfondir les discussions et de préparer les prochaines étapes de cette coopération. L'expertise botswanaise dans le secteur minier constitue, en effet, l'un des principaux enjeux de ce rapprochement.

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Le président botswanais Duma Boko a notamment souligné la capacité de son pays en matière d'exploration et de gestion des ressources minérales, affirmant sa disponibilité à partager ce savoir-faire avec Madagascar, notamment pour valoriser son potentiel aurifère. « Le Botswana possède une vaste expertise dans l'exploration et la gestion des ressources minérales, et nous sommes prêts à partager ces compétences avec Madagascar alors qu'elle développe le potentiel de ses ressources aurifères », a déclaré la présidence botswanaise.

Un message qui intervient alors que Madagascar cherche à mieux exploiter ses ressources naturelles et à attirer des partenaires capables d'apporter des compétences techniques et des investissements. Au-delà de l'or, les deux pays envisagent également une coopération dans plusieurs domaines stratégiques, notamment l'énergie et les infrastructures.

Mobilité

L'annonce de la suppression des visas pour les ressortissants malgaches constitue l'une des retombées immédiates de cette visite. Cette décision entend « faciliter la mobilité des citoyens, renforcer les échanges humains et encourager les opportunités économiques entre les deux pays ». Pour Duma Boko, ce rapprochement doit contribuer à l'intégration régionale, stimuler la croissance économique et créer une prospérité partagée entre les deux peuples. Cette dynamique intervient dans un contexte où Madagascar cherche à diversifier ses partenariats internationaux.

Le Botswana, réputé pour son expérience dans la gestion de ses ressources minières, apparaît ainsi comme un partenaire potentiel dans un secteur où les enjeux économiques, financiers et de gouvernance restent considérables pour la Grande Île. Les relations diplomatiques entre Madagascar et le Botswana remontent à 2005, sous la présidence de Marc Ravalomanana. Plus de 20 ans après leur établissement, les deux pays semblent vouloir donner un nouvel élan à leur coopération. Michaël Randrianirina est rentré à Madagascar le 3 octobre, en début de soirée.