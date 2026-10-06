Madagascar: Délestage en plein discours présidentiel - Excuses publiques de la Jirama

Le colonel Michaël Randrianirina a pu constater par lui-même qu'un an après son accession au pouvoir, ce fléau continue de perturber le quotidien des Malgaches.

Les excuses suffiront-elles à réparer cette grave faute professionnelle ? Les observateurs attendent désormais de voir la suite de l'incident survenu à Ambohijatovo, samedi dernier, durant la visite du Président de la Refondation de la République de Madagascar, le colonel Michaël Randrianirina, à l'exposition de photos ayant marqué le « tolona », organisée par la Gen Z. Un évènement terni par le délestage, qui a incité le PRRM à prononcer son discours dans le noir. Dans un communiqué officiel, la Compagnie nationale d'eau et d'électricité de Madagascar (Jirama) a présenté des excuses publiques, tout en apportant des explications.

« La société Jirama présente ses sincères excuses suite à la coupure d'électricité soudaine survenue sur la ligne alimentant Ambohijatovo, lors de l'allocution du Président de la Refondation de la République, le colonel Michaël Randrianirina, hier soir. D'après les techniciens, cette coupure a été causée par une insuffisance de puissance sur la ligne à haute tension de 35 kV en provenance de la sous-station Tana-Sud Anosizato, desservant les transformateurs d'Ambohijatovo et de Mandroseza ».

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Au passage, la Jirama affirme qu'elle est tout à fait consciente de l'importance de cet évènement organisé par les jeunes militants de la Gen Z, ainsi que du message que le locataire d'Iavoloha avait transmis pendant cet évènement. C'est donc la raison pour laquelle la société fait amende honorable. D'après les explications, les techniciens de la compagnie sont actuellement à l'oeuvre pour étudier toutes les mesures nécessaires afin qu'un tel incident ne se reproduise plus. Par ailleurs, des mesures vont être prises pour réparer cette erreur.

Sanctions

Sur les réseaux sociaux, les réactions évoquant un deux poids, deux mesures de la Jirama fusent de partout. Des usagers dénoncent le fait que, dès que le PRRM, le colonel Michaël Randrianirina, est victime du délestage, la Compagnie se précipite pour sortir une lettre d'excuses publiques. Pourtant, pour les coupures récurrentes qui durent parfois jusqu'à 4h par jour, les simples citoyens ne reçoivent aucune excuse.

Force est de constater, en tout cas, que cet évènement à Ambohijatovo a permis au colonel Michaël Randrianirina de confirmer par lui-même qu'un an après son accession au pouvoir, le délestage, qui était à l'origine du soulèvement de la Gen Z au mois de septembre 2025, existe encore et continue de perturber le quotidien des Malagasy. Il y a un an de cela, l'officier du CAPSAT s'était engagé à mettre fin à ce fléau ou, tout au moins, à le réduire considérablement. Pourtant, pour le moment, le délestage fait son retour en force au niveau du Réseau interconnecté d'Antananarivo, provoquant des conséquences néfastes sur l'économie nationale.

Des questions se posent aussi sur l'efficacité de l'équipe de la Jirama à maîtriser les coupures. On dit que gouverner, c'est prévoir. Pourquoi n'ont-ils pas anticipé la venue du Chef de l'État à Ambohijatovo ? Les vrais professionnels auraient mis en place tous les dispositifs nécessaires pour éviter que le quartier soit touché pendant la visite du VVIP. Conscients de la gravité de cet incident sur l'image du régime, certains pro-Refondation réclament des sanctions contre les responsables concernés. Nul n'ignore pourtant que les décisions visant à mettre fin au délestage sont prises en haut lieu et ne relèvent pas des responsabilités de simples agents sur le terrain.