Madagascar est passé tout près d'un titre historique à l'Africa Men's Sevens Series disputée à Cascavelle, à Maurice. Au terme d'une finale haletante et indécise jusqu'à la dernière seconde, les Makis se sont inclinés de justesse face au Kenya sur le score de 15 à 12.

La rencontre a tenu toutes ses promesses. Solides et inspirés, les Malgaches ont été les premiers à faire trembler la défense adverse grâce à Jean-Marc Raoelinirina, auteur d'un essai en coin après une belle séquence collective. Les Kényans ont toutefois répliqué par l'intermédiaire de Ray Ambale, avant que Gabriel Ayimba ne leur permette de prendre les commandes.

Fidèles à leur réputation de combattants, les Makis n'ont jamais baissé les bras. Portés par un Rado Randrianalisoa particulièrement remuant, ils sont revenus à hauteur de leur adversaire pour porter le score à 12 partout. Alors que la prolongation semblait inévitable, une faute dans les derniers instants a offert une ultime opportunité au Kenya. Malgré la pression et un vent défavorable, Glacious Nganya a réussi la tentative décisive après la sirène, offrant le trophée aux siens.

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Cette défaite ne doit cependant pas éclipser le remarquable parcours des représentants de la Grande île. Dès la phase de groupes, Madagascar avait impressionné en réalisant un sans-faute. Les Makis ont dominé la Namibie (26-17), La Réunion (38-0) et surtout le Kenya (26-0), grâce à un rugby rapide et ambitieux qui a séduit les observateurs.

En demi-finale, les protégés de Razily ont confirmé leur montée en puissance en écartant le Burkina Faso sur le score de 26 à 14. Jean-Yves Randriamalala, Nomenjanahary Randriamialisoa, Sandaniaina Rakotomalala et Cédric Rakotondrabe se sont illustrés pour envoyer Madagascar en finale. Même privés du sacre au bout du suspense, les Makis repartent de Maurice la tête haute. Finalistes et auteurs d'un tournoi de très haut niveau, ils confirment plus que jamais leur place parmi les grandes nations africaines du rugby à VII et affichent clairement leurs ambitions pour les prochaines échéances continentales et olympiques.