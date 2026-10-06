Madagascar: RN2 - Un Sprinter se renverse, un passager tué sur le coup

5 Octobre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Yv Sam

Un passager a perdu la vie sur le coup dans un accident de la circulation survenu samedi soir à Marozavavy, dans le district de Brickaville. Le véhicule aurait quitté la chaussée en tentant d'éviter une collision frontale avec un camion.

Un grave accident de la circulation a coûté la vie à un passager, samedi 3 octobre, vers 19h30, sur la Route nationale n° 2 (RN2), à Marozavavy, devant le Bungalow Brayan, dans le fokontany de Nierenana, district de Brickaville. Selon les premières informations recueillies, un minibus de type Sprinter, transportant des passagers de Toamasina à destination d'Ambositra, aurait tenté d'éviter une collision frontale avec un camion circulant sur cet axe routier. Au cours de cette manoeuvre, le conducteur aurait perdu le contrôle du véhicule. Le Sprinter a alors quitté la chaussée avant de se renverser sur le bas-côté.

Voir plusAbonnements journauxActualités MadagascarActualités politiquesLe bilan fait état d'un mort. Un passager installé à l'avant, à la « place du mort », a succombé à ses blessures sur le coup. Une enquête a été ouverte.

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