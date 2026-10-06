Madagascar: Namontana - Un employé de Gastro Pizza tué par balle lors d'une intervention policière

Un homme présenté comme un employé de Gastro Pizza à Soanierana a succombé à ses blessures après avoir été atteint par balle à Namontana, dans la nuit de jeudi à vendredi. Plusieurs de ses compagnons ont également été blessés lors de cette intervention policière. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes du drame.

Les faits se sont produits aux alentours de 23 heures, à la suite d'un signalement de vol à l'arraché dans le secteur de Namontana. Alertés, les éléments des forces de l'ordre dépêchés sur place auraient repéré un groupe d'hommes dont le signalement correspondait à celui communiqué par la victime et les témoins. Selon les premières informations recueillies, les policiers auraient ordonné aux individus de s'arrêter. Ces derniers auraient toutefois pris la fuite, entraînant une poursuite au cours de laquelle les forces de l'ordre auraient fait usage de leurs armes à feu.

Neuf employés

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D'après les explications fournies par des employés de Gastro Pizza, les hommes présents sur les lieux étaient des membres de leur équipe. Ils auraient été chargés de raccompagner leur responsable à Namontana. Le groupe aurait compté neuf personnes. Sept d'entre elles seraient ensuite retournées vers leur véhicule, stationné au bord de la route, lorsqu'elles auraient croisé des éléments de l'Unité d'intervention rapide (UIR). La rencontre aurait alors dégénéré, dans des circonstances qui restent à établir. Les blessés ont été évacués vers un établissement hospitalier. Malgré les soins prodigués, Christophe, présenté comme un employé de Gastro Pizza, n'a pas survécu à ses blessures.

Une enquête

Cet incident intervient dans un contexte de vigilance accrue au sein des forces de l'ordre, après qu'un policier a été grièvement blessé par balle par des malfaiteurs à Tranodimy, dans le quartier d'Anosipatrana, il y a peu. Toujours en convalescence, il aurait échappé de peu à la mort. La Police nationale, en collaboration avec la Gendarmerie nationale, mène actuellement des investigations afin de reconstituer le déroulement des faits et d'établir les éventuelles responsabilités. Sollicité à ce sujet, le ministère de la Sécurité publique a indiqué qu'aucun traitement de faveur ne serait accordé.

Les conclusions de l'enquête judiciaire et de l'investigation interne devront permettre de déterminer les circonstances précises de l'intervention et les mesures à prendre. Par ailleurs, des rumeurs faisant état d'un éventuel état d'ivresse des policiers au moment des faits circulent. Cette version a été formellement démentie. Le ministère a également indiqué que ces allégations pourraient faire l'objet de mesures appropriées. En attendant les conclusions des investigations, les circonstances dans lesquelles les tirs ont été effectués restent à clarifier.