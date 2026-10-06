Madagascar: Abus de confiance - Cinq médecins recherchés par les forces de l'ordre

Cinq médecins font actuellement l'objet de recherche des forces de l'ordre à la suite d'un différend avec l'hôpital Jean-Paul II de Mahajanga. Ils sont soupçonnés de ne pas avoir respecté leurs engagements après avoir bénéficié d'un financement de leurs études de médecine au Sénégal.

L'affaire remonte à l'époque où les cinq concernés étaient encore étudiants en médecine. Un accord comprenant cinq clauses avait alors été conclu entre eux et l'établissement hospitalier pour assurer le financement de leur formation à Dakar, au Sénégal. En contrepartie de cette prise en charge, ils s'étaient engagés à regagner Madagascar à l'issue de leurs études afin d'exercer au sein de l'hôpital pendant quelques années. Cet engagement ne prévoyait toutefois pas qu'ils y travaillent définitivement.

Voir plusAbonnements journauxActualités MadagascarActualités politiquesSelon les informations rapportées, les cinq étudiants ont achevé leur cursus et obtenu leur diplôme de médecin. Cependant, au lieu de rentrer à Madagascar comme convenu, ils seraient restés au Sénégal, manquant ainsi à leurs engagements envers l'établissement qui avait financé leur formation. Estimant avoir subi un préjudice, l'hôpital Jean-Paul II aurait décidé de saisir la justice.

L'établissement aurait investi plusieurs milliards d'ariary dans la formation des cinq médecins. Face à cette situation, il entend obtenir réparation pour les sommes engagées. L'affaire est désormais entre les mains de la justice, tandis que les forces de l'ordre sont à la recherche des cinq médecins concernés.

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