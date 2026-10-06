Madagascar: Commune d'Antanetibe Mahazaza - Une production de 300 000 oeufs par jour

L'économie de la commune rurale d'Antanetibe Mahazaza, située dans le district d'Ambohidratrimo, repose principalement sur l'élevage de poules pondeuses.

Cette collectivité territoriale décentralisée est reconnue comme le plus grand fournisseur d'oeufs de la région Analamanga, avec une production impressionnante atteignant 300 000 oeufs par jour. La majeure partie de cette manne est destinée à approvisionner les marchés de la capitale. À l'occasion de la 5e édition du Festival des oeufs organisée sur place, les acteurs de la filière ont mis en avant le rôle central de ce produit avicole dans la sécurité alimentaire, tout en cherchant à stimuler sa consommation.

En effet, l'oeuf est un aliment complet et sain, particulièrement riche en protéines et en nutriments essentiels au bon fonctionnement de l'organisme. De plus, il demeure financièrement plus accessible pour les ménages, comparé à la viande, avec un prix unitaire variant entre 650 Ar et 850 Ar sur le marché d'Analakely.

Difficultés majeures

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Au-delà de son aspect festif, le Festival des oeufs constitue une véritable manifestation économique. Son objectif est d'inciter la population à consommer davantage d'oeufs afin d'offrir des débouchés stables aux producteurs et de pérenniser leurs revenus. Il faut souligner que le taux de consommation annuelle reste particulièrement faible à Madagascar, ne dépassant pas 20 oeufs par habitant. Cette initiative vise ainsi à soutenir et à développer l'ensemble de la filière pondeuse.

À cette occasion, les intervenants de la chaîne de valeur ont également soulevé les difficultés majeures auxquelles ils font face, notamment la hausse continue du prix des intrants et des provendes. Pour y répondre, le ministère de l'Élevage travaille en étroite collaboration avec ses partenaires afin de soutenir les éleveurs, de promouvoir la production et la consommation locales, et de contribuer activement à l'amélioration de la sécurité alimentaire dans le pays.

Poste mixte

Toujours dans le cadre du festival, le département ministériel a officialisé la mise en place d'un poste mixte regroupant plusieurs entités afin de mieux réguler et structurer cette filière porteuse. Ce dispositif réunit les forces de l'ordre représentant la Police et la Gendarmerie, ainsi que les services fiscaux. En parallèle, la direction régionale du ministère de tutelle s'implique directement pour assurer une veille sanitaire systématique, garantissant ainsi la préservation de la santé animale des cheptels avicoles.