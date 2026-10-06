Algérie: Le partenariat énergétique algéro-américain face à une opportunité stratégique

ORAN — Le président de la Chambre de commerce américaine en Algérie, Warren Murdock, a déclaré lundi à Oran que la conjoncture actuelle offre une opportunité stratégique pour renforcer le partenariat énergétique entre l'Algérie et les Etats-Unis, dans un contexte marqué par les transformations du marché mondial de l'énergie et le retour de la sécurité énergétique au premier rang des priorités.

M. Murdock a expliqué, dans une allocution prononcée lors de la 14e édition du Salon et Conférence sur l'énergie et l'hydrogène pour l'Afrique et le bassin méditerranéen (NAPEC 2026), que l'Algérie représente une

"destination d'importance stratégique pour les investisseurs américains", compte tenu de ses potentialités énergétiques, de sa position géographique et de son ambition de développer le secteur de l'énergie.

Il a indiqué que l'importance de l'Algérie réside notamment dans le fait qu'elle est un important producteur de gaz et un fournisseur du marché européen, en plus de ses importantes ressources énergétiques, rappelant que les relations entre les entreprises américaines et le groupe Sonatrach remontent à plusieurs décennies.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a également souligné que l'attractivité de l'Algérie pour les investisseurs repose sur l'importance de ses ressources énergétiques, un climat et des conditions d'investissement attractives, une position géographique stratégique, ainsi que la présence d'un partenaire affichant une ambition claire de développer le secteur.

Le même responsable a mis en avant l'importance de la position géographique de l'Algérie en tant que trait d'union entre l'Afrique et l'Europe, soutenue par des infrastructures de gaz naturel liquéfié et des réseaux directs de transport de gaz, estimant que ces atouts sont en adéquation avec l'évolution des besoins des marchés européens.

M. Murdock a, par ailleurs, évoqué un ensemble de capacités offertes par les entreprises américaines, notamment dans le domaine technologique, soulignant que ces capacités rejoignent les priorités de l'Algérie dans le secteur de l'énergie, ouvrant ainsi la voie à des partenariats à long terme fondés sur l'investissement, le transfert d'expertise et de technologie.