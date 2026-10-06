Togo: Perturbations en vue

La Compagnie énergie électrique du Togo (CEET) prévient ses clients que les travaux de maintenance préventive sur les équipements de la West African Gas Pipeline Company (WAPCo) reprendront du 7 au 22 octobre 2026.

Ils étaient initialement prévus du 28 août au 21 septembre, mais avaient été reportés.

Pendant cette période, l'approvisionnement en gaz naturel des centrales thermiques sera interrompu.

Pour préserver la continuité du service, la CEET a de nouveau choisi de produire l'électricité avec des combustibles liquides, plus coûteux, plutôt que de réduire davantage l'offre.

Ces mesures doivent limiter les perturbations sans les éliminer. Certains quartiers ou localités pourraient connaître des coupures, que la CEET dit vouloir réduire au minimum.

Elle recommande à ses clients de garder leurs appareils débranchés pendant les coupures et de ne les rebrancher qu'au retour du courant, pour éviter les dommages liés aux variations de tension.