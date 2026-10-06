Soudan: Le Premier Ministre rencontre le Recteur de l'Université de Khartoum

Le Premier ministre, professeur Kamel Idris, a rencontré lundi le recteur de l'université de Khartoum, professeur Emad Eddin Al-Amin Al-Tahir Aradeib, et le doyen de la faculté de médecine de l'université de Khartoum, professeur Abdel-Sami Abdalla, en présence du secrétaire général du Conseil des ministres, Ali Mohamed Ali et du sous-secrétaire du ministère de l'enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Ali Al-Cheikh Al-Samani.

La rencontre a porté sur le progrès de l'étude à l'université de Khartoum et sur la préparation pour la nouvelle année universitaire 2026-2027.

Le directeur de l'université de Khartoum a précisé que l'étude avait déjà commencé dans certains campus de l'université, incluant les complexes de l'Éducation et la Faculté de technologie et de développement du complexe de Kober, tandis que l'étude débutera au complexe de Chambat dans les deux prochaines semaines.

Le directeur de l'université de Khartoum a indiqué que l'inscription des étudiants au campus du centre aura lieu demain, mardi, et que l'étude de la nouvelle année y débutera le 15 novembre 2026, soulignant que l'accueil des étudiants au complexe médical sera le 18 octobre 2026, puis les cours commenceront.

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Le professeur Emad Eddin Aradeib a affirmé que le travail est actuellement en cours dans les résidences de l'université, dans les différents campus pour accueillir les étudiants pour la nouvelle année.

La réunion a, par ailleurs, souligné la nécessité de surmonter tous les obstacles qui entravent le progrès de la performance afin que l'université puisse assurer sa mission éducative et pédagogique.