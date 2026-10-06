Tunisie: Le président Saïed - Le chômage n'était pas un choix mais une injustice

Tunis — Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, lundi, au palais de Carthage, la cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, et le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaouad.

Selon un communiqué de la présidence de la République, la réunion a porté sur les étapes franchies dans l'application de la loi n°18 de 2025 sur le recrutement des diplômés du supérieur en chômage de longue durée dans le secteur public et la fonction publique.

Le chef de l'Etat est revenu sur les causes accumulées depuis des décennies, dont notamment, les recrutements sur la base de diplômes falsifiés ou sans les qualifications requises, ajoutant que le seul et unique "diplôme" valable pour décrocher un emploi était l'appartenance à telle ou telle partie.

Le président Saïed a en outre affirmé que le chômeur d'aujourd'hui ne l'est pas devenu de son plein gré mais du fait de pratiques connues de tous et de privilèges injustifiés ayant mené droit à la dilapidation des deniers publics.

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Ceux qui avaient droit à un poste en ont été privés au profit de ceux qui ne le méritent pas, a-t-il encore martelé.

Le chef de l'Etat a par ailleurs précisé que cette étape est par excellence celle du labeur, de la sincérité et de la loyauté et non des fausses polémiques.

Il a à ce propos souligné que le peuple tunisien qui a tant sacrifié pour l'indépendance, l'emploi et la dignité nationale, fait aujourd'hui preuve d'une conscience inébranlable et continue de tracer sa voie sans se laisser décourager par les difficultés ni par les pratiques de "duplicité".

Et le président de la République de conclure que le peuple tunisien parviendra malgré les défis rencontrés à réaliser ses aspirations et revendications, réaffirmant l'engagement à oeuvrer sans relâche à honorer les promesses tenues.