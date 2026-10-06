Afrique: Mondial de robotique 2026 - L'équipe de lycéens malgaches prête à rééditer l'exploit en Corée du Sud

6 Octobre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra R.

Ils s'appellent Cathalia, Gally, Irintsoa, Grace ou encore Ulian, Matthew, Elvinah, Ny Avo, Loïc et Sambatra. « Ils », ce sont les dix lycéens malgaches qui participeront, entourés de leurs mentors, au « First Global Challenge » (FGC), le mondial de robotique ouvert aux lycéens de 13 à 17 ans, qui débutera demain, 7 octobre 2026, à Incheon, en Corée du Sud.

C'est une équipe dont une partie est présente sur site en Corée, et une autre partie à Madagascar, qui participera en ligne. Tous sont prêts à relever le défi : ramener à la maison la meilleure des médailles, comme cela a déjà été le cas lors de la participation de l'équipe malgache de robotique aux précédentes éditions du FGC. Après un travail de titan pour trouver le financement nécessaire à leur participation au FGC 2026, cette équipe et ses mentors, ainsi que l'entité qui l'accompagne, ambitionnent de rééditer les exploits des éditions passées.

Et ils en ont la capacité, si l'on en juge par leurs compétences, leur passion pour la robotique et les résultats obtenus lors des différentes compétitions internationales. La Grande Île, présente chaque année au mondial de robotique depuis 2017, affiche un palmarès plus qu'appréciable qui la place dans le top 20 mondial (17e place sur 190 pays), avec deux médailles d'or et trois médailles de bronze déjà gagnées au cours de ces neuf années de participation.

On s'en rappelle : Madagascar a remporté une médaille d'or à Athènes en 2024 et une autre au Panama en 2025. Cette année, en dépit des difficultés rencontrées, notamment au niveau du financement, l'équipe se positionne parmi les favoris du FGC.

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Il faut savoir que dans cette compétition, il ne s'agit pas seulement de technicité et de compétences en STEM (Sciences, Technology, Engineering, Mathematics). Il s'agit également de communication, de savoir-être, de stratégie, d'esprit d'équipe et de mental. En évoluant dans le monde de la robotique, ces jeunes lycéens, qui parlent tous l'anglais couramment, sont parfaitement dans leur élément. En Corée, ils affronteront des adversaires venus des quatre coins du monde avec le robot qu'ils ont eux-mêmes conçu et réalisé. Ils miseront tout sur celui-ci pour ravir la plus haute marche du podium.

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