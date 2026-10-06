Soudan: Un chauffeur tué dans une frappe contre des camions d'aide au Kordofan du Sud

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a condamné une frappe aérienne meurtrière ayant visé deux camions d'aide clairement identifiés au Kordofan du Sud, au Soudan.

Un chauffeur a été tué dans cette attaque survenue tôt samedi matin. Les deux camions, affrétés par le PAM, transportaient des denrées alimentaires entre Dilling et Kadugli et étaient clairement identifiés comme des véhicules humanitaires, a précisé l'agence de l'ONU.

Les circonstances de l'attaque et l'ampleur des dégâts causés à la cargaison sont encore en cours d'évaluation. Le PAM a appelé à une enquête rapide et impartiale et demandé que les responsables rendent des comptes.

Cette attaque intervient au lendemain de l'explosion d'un engin au passage d'un autre camion du PAM à Dilling, après la livraison d'une aide alimentaire.

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Un environnement sécuritaire difficile

« Ces incidents soulignent la détérioration constante de la situation sécuritaire au Soudan et les risques auxquels sont exposés les travailleurs humanitaires lorsqu'ils acheminent une aide vitale aux communautés dans le besoin », a souligné le PAM.

L'agence a réaffirmé sa détermination à poursuivre l'acheminement de l'aide à des millions de personnes qui en dépendent, tout en appelant toutes les parties au conflit à respecter leurs obligations au titre du droit international humanitaire, à protéger les civils et les infrastructures civiles et à garantir un accès sûr et sans entrave aux travailleurs et aux cargaisons humanitaires.

Les Forces armées soudanaises (FAS) et les Forces de soutien rapide (FSR) s'affrontent depuis avril 2023. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA), plus de 30 millions de personnes avaient besoin d'une aide humanitaire au Soudan l'an dernier.

© OMS Des personnes reçoivent un traitement contre le choléra dans un camp médical au Kordofan occidental, au Soudan (photo d'archives). L'OMS renforce la réponse sanitaire grâce à l'Italie

Dans ce contexte, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) va renforcer la réponse aux urgences sanitaires au Soudan grâce à une contribution italienne de 3,5 millions d'euros.

Ces fonds, versés par l'intermédiaire de l'Agence italienne pour la coopération au développement, permettront à l'OMS de soutenir pendant trois ans les autorités sanitaires dans 15 États.

L'agence onusienne renforcera notamment les centres d'opérations d'urgence, les capacités de détection et de réponse aux flambées épidémiques et les campagnes de vaccination.

Plus de trois millions de personnes devraient bénéficier de cette aide, dont plus de 730.000 grâce aux campagnes de vaccination. Une attention particulière sera accordée aux enfants ayant manqué les vaccinations de routine en raison du conflit et des déplacements de population.

« Il est particulièrement important d'atteindre les enfants ayant manqué les vaccinations systématiques afin de protéger leur santé et de prévenir les flambées de maladies évitables par la vaccination », a déclaré le représentant de l'OMS au Soudan, le Dr Abdinasir Abubakar.

Selon l'OMS, près de 40 % des établissements de santé soudanais sont hors service, un taux qui atteint 70 à 80 % dans les zones directement touchées par les combats.