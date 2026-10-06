Sénégal: Les outils numériques comme prolongement du livre, au coeur de la FILDAK 2026

Dakar — La dix-huitième édition de la Foire internationale du livre et du matériel didactique de Dakar (FILDAK), va mettre l'accent sur le matériel didactique et le numérique, avec une offre allant des manuels scolaires aux équipements de laboratoire en passant par les outils inclusifs, a indiqué, lundi, la ministre chargée de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique, Mame Coumba Diop.

"Cette édition met l'accent sur le matériel didactique et le numérique. L'outil pédagogique global est valorisé par le manuel scolaire et les équipements de laboratoire en passant par le matériel inclusif pour les élèves à besoins spécifiques", a-t-elle déclaré.

Mme Diop, s'exprimait lors de la conférence de presse de lancement de la 18ème FILDAK, qui se tiendra du 15 au 19 octobre, au Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose.

L'Égypte est le pays invité d'honneur de cette édition axé sur le thème, "Bibliothèque, transmission et souveraineté".

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Au-delà du pays invité d'honneur, neuf autres pays, notamment, les Emirats Arabes Unis, la Turquie, la Tunisie, la Mauritanie, le Mali, la Côte d'Ivoire, la Guinée, la Gambie, ont confirmé leur présence à cette grande rencontre littéraire.

"Le numérique éducatif n'est pas l'ennemi du livre, mais son prolongement, les tablettes, les applications en langue locale, les bibliothèques virtuelles, l'intelligence artificielle (...) sont des prolongements du livre", a souligné la ministre.

Elle estime que le numérique, "abolit les distances, réduit les coûts d'impression et de transport" tout en offrant aux "enfants des zones reculées, un accès égal au savoir".

"Le retour de la FILDAK est un signal fort pour la culture et l'éducation. Il traduit une volonté politique claire où il s'agit de redynamiser les industries culturelles créatives, de soutenir la chaîne du livre et de rendre la lecture accessible à tous", a indiqué Mame Coumba Diop.

Elle a évoqué quelques enjeux majeurs liés à cette édition, comme le rayonnement de la FILDAK et son professionnalisme, ainsi que, la transmission qui permet de susciter l'amour de la lecture chez les jeunes.

Au nom du comité scientifique de la FILDAK, Pr Ibrahima Wane, a pour sa part, listé quelques innovations de cette édition, qui, a-t-il rappelé, intervient après plusieurs années de pause.

Parmi ces innovations, il a cité notamment, son déroulement au Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose, en lieu et place du Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES), ainsi que, les circonstances historiques ayant occasionnées sa tenue à la même période que les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

"Ce qui ouvre une autre brèche par rapport aux livres, puisque les récits sur l'histoire du sport, sur les performances du sport, vont être au coeur du sujet", a-t-il poursuivi.

"De Senghor au président Bassirou Diomaye Faye, chaque régime a eu à coeur de développer cette problématique des politiques publiques du livre, de lui donner corps en s'employant à réaliser un certain nombre d'infrastructures visant à le restituer la place qui lui revient", a estimé, le directeur du livre et de la promotion de la lecture, Ibrahima Lô.