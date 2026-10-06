Sénégal: 'Un étudiant, un ordinateur' - La commission d'enquête parlementaire entame ses auditions

Dakar — Le programme "Un étudiant, un ordinateur" fait l'objet d'une enquête parlementaire ouverte lundi avec l'audition d'une ancienne responsables de services au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, a appris l'APS de source parlementaire.

La commission d'enquête parlementaire mise en place a entamé ses auditions avec Mame Penda Ba, ancienne directrice de financement des établissements d'enseignement supérieur pour tenter d'en savoir un peu plus sur les présumées irrégularités notées dans la passation et l'exécution des marchés du programme "Un étudiant, Un ordinateur'.

"La Commission a pour mission de recueillir, de manière impartiale, contradictoire et documentée, les éléments permettant de reconstituer des conditions de gouvernance, de financement, de passation, d'exécution et de contrôle de ce programme, d'établir les faits et leurs chronologies, d'identifier le cas échéant les responsables", a déclaré son président, le député El Hadji Guèye.

Mame Penda Ba est la première personne à être auditionnée en raison de la fonction qu'elle exerçait et les informations dont elle disposerait dans le cadre de ce dossier.

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M. Guèye, également président de la Commission de l'Education, de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs de l'Assemblée nationale, a indiqué que la "démarche n'a pas pour objet de présumer les responsabilités, elle consiste à établir les faits à partir des pièces, des témoignages, de leur confrontation en distinguant ce qui est documenté, ce qui résulte des déclarations et ce qui demeure à vérifier".

Selon lui, cet exercice va essayer, dans un premier temps, de "reconstituer précisément les éléments relatifs à la passation de service du 14 juillet 2025, les documents remis, les informations communiquées sur l'édition 2025-2026 du programme, les pièces qui étaient disponibles et celles qui n'y figuraient pas".

L'enquête va permettre d'identifier les questions relatives au fonctionnement réel des organes de gouvernance du programme, les comptes bancaires et flux financiers, d'éventuels fonds de garantie, le stock d'ordinateurs, les opérations antérieures et en particulier les éléments concernant l'édition 2023 et les structures bénéficiaires, a indiqué le président de la commission d'enquête parlementaire.

L'objectif de cette audition est de permettre à la commission de disposer, dès l'ouverture de ces travaux, d'une "chronologie fiable, d'une cartographie des acteurs et d'une liste précise des pièces à confronter au cours des auditions suivantes".

El Hadji Guèye a signalé que les personnes convoquées, devant une commission d'enquête, sont tenues de répondre avec sincérité et précision aux questions qui leur sont posées.

L'audition est prévue pour une durée de 90 minutes dont cinq minutes pour le propos liminaire de la personne auditionnée et environ 70 minutes consacrées aux membres de la Commission et 15 minutes pour les réponses et précisions complémentaires, les engagements de transmission de documents et la clôture de la mission.