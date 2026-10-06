Sénégal: Distribution de 550 tables-bancs à des écoles du département de Bignona

Bignona — Plusieurs écoles de l'Inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Bignona (sud) ont reçu, lundi un total de 550 tables-bancs, confectionnés a la suite de l'abattage et de l'élagage de près de 40 arbres qui menaçaient de tomber, en collaboration avec l'Association des menuisiers de Bignona et celle réunissant les exploitants forestiers du département, a constaté l'APS.

Selon le préfet du département, Mamadou Khouma, "tout est parti d'une préoccupation du maire de la commune de Bignona, Bakary Diatta qui lui a signalé que des arbres risquaient de tomber".

"Un premier travail a été fait avec l'Inspection départemental des Eaux et forêts, la mairie et ensuite la commission de sécurité et de la protection civile, composée de presque tous les services techniques, dont les sapeurs-pompiers, l'urbanisme, les Eaux et Forêts, ainsi que la gendarmerie", a-t-il expliqué.

Tous ces chefs de service ont eu à faire le terrain pour constater de visu ce phénomène", a ajouté le préfet lors d'une cérémonie de remise des tables-bancs, en présence du maire et des acteurs de l'éducation au CEM Arfang Bessire Sonko.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le chef de l'exécutif départemental a rappelé qu'a la suite d'une réunion, une instruction a été donnée par l'autorité à la commission d'aller sur le terrain. Des concertations ont, ensuite eu lieu, ce qui a permis de retenir que le bois issu des abattages serait destinés à la communauté et en priorité à l'éducation.

"Les exploitants forestiers se sont engagés lors de ces concertations, de façon volontaire et gratuite à réaliser les opérations d'abattage, d'élagage et même de payer la taxe forestière, selon la nouvelle règlementation. En résumé, durant le processus, les exploitants ont eu à dépenser près de 10 millions de francs pour cette opération", a précisé M. Khouma.

"Cela a été un très long processus. L'encadrement technique a été assuré par la SENELEC, la Sonatel, la Gendarmerie, le Service forestier de Bignona et la Police, aboutissant, après sciage à la confection de 550 tables-bancs, 5 portes et 19 fenêtres destinés aux établissements scolaires de la commune", a salué Mamadou Khouma.

Les Collège d'enseignement moyen Arfang Bessire Sonko et Aoune Sané en ont reçu 100, les écoles Etoba Bernard Diatta, Amadou Daniel Coly, Mangoulène, Fansou Bodian et Ibrahima Diouf ont toutes reçu 20 table-bancs.

D'autres établissements scolaires du département ont aussi été servies comme Kadiamor, qui en a reçu 10, l'école élémentaire de Bignona Passène 60, l'école élémentaire Mankadiang 10 et Sorbonne 30.

Les communes de Djidione et d'Oulampane ont reçu un total de 40 tables-bancs, 20 pour chacune.