Sénégal: Plaidoyer pour une réforme des procédures d'acquisition d'équipements hospitaliers

Kaolack — Le directeur de l'hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack (centre), docteur Ousmane Guèye, a plaidé lundi pour une réforme des procédures de marchés publics applicables aux établissements hospitaliers, estimant que celles-ci constituent un frein à l'acquisition rapide des équipements médicaux.

"Le code des marchés publics nous étouffe", a-t-il déclaré, soulignant la nécessité de permettre aux hôpitaux de disposer davantage de souplesse dans leurs procédures d'acquisition, au regard des enjeux liés à la prise en charge des patients.

Il s'exprimait lors de la cérémonie de remise de don de matériel d'endoscopie ORL à l'hôpital régional de Kaolack par l'Association sénégalaise pour la promotion de l'ORL (SENAPOR).

Docteur Guèye a indiqué que l'hôpital régional de Kaolack avait lancé, depuis mars 2025, plusieurs marchés destinés à l'acquisition d'équipements pour différents services, notamment la pneumologie, l'urologie, la chirurgie générale et la neurochirurgie, pour un montant global de plus de 106 millions de francs CFA.

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"Jusqu'à aujourd'hui, aucun équipement n'a été reçu", a-t-il déploré, précisant que l'établissement a été contraint de résilier les contrats concernés et de faire appel aux deuxièmes soumissionnaires.

Selon lui, les nouvelles propositions financières dépassaient de 26 millions de francs CFA les premières offres, sans pour autant permettre à l'hôpital de recevoir les équipements attendus.

Le directeur de l'hôpital régional a toutefois salué la volonté des nouvelles générations de responsables hospitaliers d'améliorer les plateaux techniques et d'équiper davantage les structures sanitaires.

Il a estimé que l'expérience des médecins et chirurgiens, confrontés quotidiennement aux insuffisances en matériel, devrait être davantage prise en compte dans l'élaboration des procédures d'acquisition.

Docteur Ousmane Guèye a, par ailleurs, pris l'engagement d'assurer un usage optimal et une gestion rigoureuse des équipements mis à la disposition de l'hôpital, tout en anticipant leur renouvellement afin de garantir leur disponibilité durable au bénéfice des patients.

L'Association sénégalaise pour la promotion de l'ORL (SENAPOR) a remis le même jour un équipement d'endoscopie ORL à l'hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack, afin de renforcer la prise en charge des enfants victimes d'ingestion ou d'inhalation de corps étrangers.

"Nous avons décidé d'offrir du matériel d'endoscopie pour que ces enfants puissent être soignés sur place", a expliqué le secrétaire général de SENAPOR, docteur El Hadji Malick Diop, lors de la cérémonie de remise du matériel en présence des responsables de l'hôpital et son président du conseil d'administration, Ahmed Youssouf Bengelloune.

Il a cité notamment les pièces de monnaie, les graines d'arachide, les arêtes de poisson, les vis et les clous parmi les corps étrangers fréquemment ingérés ou inhalés par les enfants.

El Hadji Malick Diop a rappelé que l'absence d'un équipement adapté obligeait auparavant certains patients à être évacués vers d'autres structures sanitaires, exposant les enfants à des risques liés aux délais et aux conditions de transport.