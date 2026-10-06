Tunisie: Taekwondo - Adam Salmi deuxième mondial dans la catégorie des 63 kg

Adam Salmi s'est hissé à la deuxième place du classement mondial de taekwondo, dans la catégorie des 63 kg, annonce le ministère de la Jeunesse et des Sports.

Le ministère de la Jeunesse et des Sports indique que, dans le dernier classement mondial de taekwondo, Adam Salmi a gagné plusieurs places pour s'installer au deuxième rang mondial dans la catégorie des 63 kg.

Cette progression fait suite à plusieurs médailles d'or remportées par l'athlète lors des tournois internationaux auxquels il a pris part ces derniers mois.