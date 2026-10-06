Soudan: Une société minière qatarie se prépare à reprendre ses activités au pays

La société Qatar Mining a fait part de sa disposition à reprendre ses activités minières au Soudan après une période d'arrêt, tandis que le ministre des Mines, M. Nour Eldaim Taha, a confirmé la volonté de son ministère d'aplanir les obstacles rencontrés par l'entreprise et de créer un environnement propice à la reprise de ses opérations.

Le ministre a reçu à son bureau, lundi, une délégation de Qatar Mining dirigée par le directeur exécutif de la société, M. Hamad Rashed Al-Adhba, en présence du directeur des investissements de la société et du directeur général de la société au Soudan.

Le ministre des Mines a souhaité la bienvenue à la délégation qatarie, saluant les relations soudano-qataries et les positions de soutien que l'État du Qatar n'a cessé d'apporter au Soudan dans différentes enceintes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a réaffirmé la disposition du ministère à fournir les facilités nécessaires à la société qatarie, enjoignant aux services compétents du ministère, y compris la Société soudanaise des ressources minérales, de travailler à la résolution des problèmes auxquels elle est confrontée et d'aplanir les obstacles afin de lui permettre de reprendre ses activités et de revenir à ses opérations minières.

Pour sa part, le directeur exécutif de Qatar Mining, Hamad Rashed Al-Adhba, a indiqué que la société avait déjà accompli des avancées significatives dans les travaux de recherche et d'exploration au Soudan, confirmant son désir de reprendre ses activités au cours de la prochaine phase.

Il a souligné que la décision de la société de revenir à l'activité intervient dans un contexte de stabilisation au Soudan, affirmant que l'entreprise ambitionne de poursuivre ses travaux et de tirer parti des opportunités d'investissement offertes dans le secteur minier soudanais.