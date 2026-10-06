Soudan: Minnawi - Le dialogue intersoudanais doit être inclusif et guidé par une volonté nationale

Le gouverneur de la région du Darfour et dirigeant du secteur politique du Bloc démocratique, Minni Arko Minnawi a estimé que le dialogue intersoudanais constituait une occasion importante qui devait être abordée avec sérieux et responsabilité.

Il a insisté sur la nécessité d'un processus inclusif, sans exclusion ni marginalisation, conduit par une volonté strictement soudanaise et à l'abri des ingérences étrangères.

Dans une publication faisant suite à une réunion lundi du Bloc démocratique consacrée à l'évolution de la situation politique, aux initiatives de paix et au dialogue proposé par la Haute Commission, M. Minnawi a évoqué sa récente visite aux États-Unis et la position américaine sur la crise soudanaise. Il a souligné la persistance de la guerre, l'aggravation de la situation humanitaire, la multiplication des initiatives et la nécessité d'unifier la vision nationale.

Selon lui, le dialogue doit placer l'intérêt du pays au-dessus des calculs partisans, avec pour priorités l'arrêt des combats, la protection des civils, le retour des déplacés et des réfugiés, ainsi que la reconstruction de l'État sur la base de l'État de droit, de la justice et de l'égalité des citoyens.