Soudan: Le Conseil Souverain réaffirme l'intérêt de l'État pour le projet d'Al-Gezira

6 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le membre du Conseil Souverain de Transition, Dr Abdallah Yahya a réaffirmé l'intérêt de l'État pour le projet agricole d'Al-Gezira, considéré comme un projet national majeur contribuant à la sécurité alimentaire du pays.

Lors d'une visite lundi au siège de la direction du projet, dans le cadre de sa tournée dans l'État d'Al- Gezira, il a évoqué les complots régionaux et internationaux visant le Soudan. « Grâce à la détermination du peuple soudanais et des forces armées, nous avons réussi à relancer le pays et le projet d'Al-Jazira », a-t-il déclaré.

Dr Yahya a souligné l'importance stratégique du projet, alors que la faiblesse des précipitations a entraîné une situation de sécheresse. Il a appelé à accroître la production, à étendre les superficies cultivées et à fournir tous les intrants nécessaires au programme de culture d'hiver, tout en diversifiant les cultures.

Il a également insisté sur la nécessité de réussir ce programme de culture, affirmant que « l'ennemi reste à l'affût », ce qui exige, selon lui, la coopération et l'unité nationale pour relever les défis actuels.

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Le gouverneur de l'État d'Al- Gezira, Taher Ibrahim al-Khair a pour sa part exposé les difficultés auxquelles fait face le projet, qu'il a qualifié de pilier de l'économie nationale. Dr Yahya a ensuite rencontré les représentants des producteurs d'Al- Gezira et d'Al-Managil, qui lui ont présenté les principales difficultés rencontrées par les agriculteurs.

Lire l'article original sur SNA.

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