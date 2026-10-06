Ethiopie: Le nouveau gouvernement renforcera l'unité multinationale et oeuvrera pour la paix et la croissance, selon le président Taye

Addis Ababa — Le nouveau gouvernement s'emploiera à renforcer ses efforts en faveur de l'unité multinationale de l'Éthiopie, de la paix et du dialogue, tout en faisant progresser le développement et la prospérité du pays, a déclaré le président Taye Atske Selassie.

S'exprimant aujourd'hui lors de la session conjointe de la Chambre des représentants du peuple et de la Chambre de la Fédération, le président a indiqué que la priorité centrale du gouvernement serait de veiller à ce que l'Éthiopie demeure unie, tout en favorisant une vision nationale commune, des aspirations partagées et un esprit de service prenant en considération les intérêts des générations futures.

Il a souligné que la réalisation des objectifs nationaux et stratégiques de l'Éthiopie nécessiterait davantage de profondeur dans la réflexion, de vastes connaissances, des normes morales élevées, un fort sens des responsabilités et la détermination à transformer les idées en actions.

Le président a également insisté sur la discipline, le travail acharné, la connaissance et une culture du travail productif comme piliers essentiels des efforts du gouvernement visant à améliorer le niveau de vie des citoyens.

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Le gouvernement accordera une attention particulière à la transformation de la culture politique du pays en favorisant la paix, le dialogue, la connaissance et la compréhension mutuelle, a-t-il déclaré. Il oeuvrera également à mettre fin au cycle des conflits armés et à s'éloigner des pratiques politiques violentes et conflictuelles qui ont historiquement marqué l'Éthiopie.

Les recommandations issues de la Conférence nationale de dialogue seront également traduites en actions concrètes.

La trajectoire de l'Éthiopie a toujours consisté à renforcer une croissance globale, a souligné le président, insistant sur l'importance de l'autonomie technologique, des capacités stratégiques de défense et du renforcement des capacités nationales.

À cet égard, il a salué les membres des Forces de défense éthiopiennes ainsi que les forces fédérales de sécurité pour leur service envers le pays, les décrivant comme les protecteurs des citoyens et de la souveraineté nationale.

Le président Taye a en outre déclaré que le peuple éthiopien avait clairement exprimé son désir de paix et de stabilité et avait rejeté la guerre et la violence.

Le développement et la prospérité du pays dépendent de la fin des pratiques politiques qui alimentent les conflits et de la création d'un environnement dans lequel la paix et le développement peuvent s'épanouir, a-t-il insisté.

Le président Taye a souligné que les tentatives visant à ramener l'Éthiopie dans des cycles de violence finiraient par échouer.

Appelant les citoyens à démontrer leur engagement envers l'Éthiopie par un travail productif, un sens des responsabilités nationales et la protection de la souveraineté et de la paix du pays, il a souligné que le peuple éthiopien avait fait preuve de résilience et de détermination face aux défis internes et externes.

Il a également exhorté les Éthiopiens à aborder le dialogue national et les ambitions stratégiques à long terme du pays avec optimisme, affirmant que l'éthiopianisme devait se refléter dans le dialogue des citoyens, leur travail et leurs interactions quotidiennes.

La protection de l'Éthiopie, le maintien de la paix et la promotion de la prospérité nationale ne doivent pas être considérés comme relevant uniquement de la responsabilité du gouvernement, mais comme une responsabilité partagée par tous les citoyens, a souligné le président.

Exprimant sa confiance dans la capacité du gouvernement à honorer la confiance qui lui a été accordée grâce à son intégrité, sa loyauté, ses compétences et son engagement, le président Taye Atske Selassie a souhaité au peuple éthiopien une année 2019 du calendrier éthiopien couronnée de succès et de prospérité.