Addis Ababa — La session conjointe marquant l'ouverture de la 7e année de mandat de la Chambre des représentants du peuple et de la Chambre de la fédération s'est officiellement ouverte aujourd'hui, au cours de laquelle le président Taye Atske-Selassie a présenté les projets du gouvernement dans divers domaines.

Le président a mis l'accent sur l'économie, la sécurité, les affaires sociales, la diplomatie et les affaires régionales, ainsi que sur un certain nombre de questions nationales urgentes.

La 7e Chambre des représentants du peuple a tenu hier sa première séance ordinaire constitutive pour son premier mandat annuel.

Au cours de cette séance, la Chambre des représentants du peuple a reconduit le Dr Abiy Ahmed dans ses fonctions de Premier ministre de la République fédérale démocratique d'Éthiopie.

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La séance conjointe des deux chambres s'est tenue aujourd'hui.

S'exprimant lors de la séance d'ouverture, le président Taye Atske-Selassie a déclaré que les progrès enregistrés dans le secteur économique garantissaient durablement la souveraineté économique.

Dans son discours d'ouverture devant les deux chambres, le président Taye Atske-Selassie a affirmé que les résultats obtenus dans le domaine économique au cours des cinq dernières années avaient jeté les bases des efforts futurs.

Il a indiqué que les succès enregistrés dans l'agriculture, le commerce d'exportation, le tourisme, l'industrie, le secteur numérique et divers autres domaines ont accéléré la croissance économique.

Il a souligné que l'arrêt des emprunts commerciaux par le gouvernement et sa capacité accrue à mener à bien efficacement des projets d'infrastructure longtemps retardés ont joué un rôle essentiel dans cette croissance.

Il a également mis en avant que des résultats positifs ont été obtenus grâce à l'orientation économique multisectorielle poursuivie dans le cadre du plan de développement décennal du gouvernement.

À titre d'exemple, il a cité le renforcement de la capacité de perception des recettes, rendu possible grâce à un système monétaire et budgétaire rigoureux.

Le président Taye a souligné que les progrès réalisés dans le domaine économique contribuent non seulement à surmonter les défis et les obstacles, mais garantissent également la souveraineté économique.