Ethiopie: Le président Taye présente les grandes priorités nationales pour la nouvelle année éthiopienne

Addis Ababa — Le président Taye Atske Selassie a présenté les grandes priorités nationales de l'Éthiopie pour l'année éthiopienne 2019, plaçant la paix, la transformation structurelle, la qualité des services publics, la coordination institutionnelle et le renforcement des relations extérieures parmi les principaux axes d'action.

S'exprimant lors de la 7e session conjointe de la Chambre des représentants du peuple et de la Chambre de la fédération, le président a déclaré que ces priorités avaient été définies sur la base d'une évaluation des performances passées, des réalisations et des lacunes du pays, dans le but de mieux préserver les intérêts nationaux de l'Éthiopie et d'accélérer le progrès du pays.

La paix restera une priorité absolue, les efforts visant à renforcer l'unité et la coopération et à faire passer les intérêts nationaux de l'Éthiopie avant tout.

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Le président a déclaré que l'Éthiopie poursuivrait également une transformation structurelle globale axée sur la qualité, tout en accélérant le développement centré sur les citoyens dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la protection sociale, en réorientant l'accent mis jusqu'à présent sur l'élargissement de l'accès vers l'amélioration de la qualité.

Selon lui, le renforcement de la capacité du pays à produire des intrants industriels et agricoles essentiels, ainsi que des infrastructures, fera également l'objet d'une attention particulière.

La mise en oeuvre des projets et leur financement seront modernisés, accélérés, rendus plus efficaces et plus transparents, a ajouté le président Taye.

Il a en outre précisé que les efforts se concentreront sur la modernisation de l'assiette fiscale, la bonne gestion de la dette publique et le renforcement de la capacité du gouvernement à gérer les recettes et les dépenses.

Le président a également souligné la nécessité de renforcer la coordination entre le gouvernement fédéral et les États régionaux, afin de garantir une mise en oeuvre unifiée, soutenue, efficace et performante.

En matière de relations extérieures, le président Taye a déclaré que l'Éthiopie chercherait à passer d'une position d'acceptation à une influence accrue, notamment en renforçant ses relations amicales, en dialoguant avec ceux qui ont des points de vue divergents et en accordant la priorité à la paix régionale et à l'intégration économique.

S'appuyant sur ces priorités, il a déclaré que l'Éthiopie comptait réaliser des progrès dans les secteurs social, économique et des services.

L'objectif est de porter l'accès à l'électricité à 65 %, tandis que des efforts seront déployés pour étendre l'accès aux services d'approvisionnement en eau.

La couverture par l'assurance maladie devrait également passer à 85 %. Quant au couvert forestier, il sera étendu par rapport à son niveau actuel de 26 %.

Le nombre de centres de services à guichet unique « Mesob » sera augmenté et la couverture de l'alimentation scolaire passera à 70 %.

Le secteur de la justice sera encore modernisé, tandis que les recommandations issues du dialogue national seront traduites en actions concrètes.

Le président Taye a également souligné l'importance de promouvoir une culture du dialogue, du compromis et du règlement pacifique des différends, fondée sur la compréhension mutuelle et les intérêts communs.

La mise en oeuvre de ces priorités exigera une coordination renforcée, un engagement accru et une attention particulière portée aux résultats au sein de l'ensemble des institutions gouvernementales.

Le président a enfin appelé les responsables chargés de la mise en oeuvre du plan 2019 à faire passer les intérêts du public avant tout, à utiliser efficacement le temps et les ressources, et à faire preuve d'engagement et de diligence dans l'exercice de leurs responsabilités.