Ethiopie: Le Président Taye Atske Selassie appelle à faire passer la diplomatie de l'acceptation à l'influence

Addis Ababa — L'Éthiopie entend faire évoluer sa diplomatie d'une logique d'acceptation vers une politique d'influence, en renforçant ses alliances, son rôle régional et son poids sur la scène internationale, a déclaré le Président Taye lors de la session conjointe des deux Chambres du Parlement.

Présentant les principales priorités de l'action gouvernementale pour l'année 2019 du calendrier éthiopien, le Président a placé l'élévation des relations extérieures parmi les axes majeurs, appelant à « faire passer la diplomatie de l'acceptation à l'influence ».

Dans cette perspective, il a appelé à développer activement les alliances de l'Éthiopie, à dialoguer avec les acteurs dont les voix restent insuffisamment entendues et à renforcer la position du pays sur la scène internationale.

Le Président a souligné que cette nouvelle orientation diplomatique doit accorder une importance particulière à la paix régionale et à l'intégration économique, faisant des relations extérieures un instrument au service des intérêts nationaux, de la croissance et de la prospérité.

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Il a également mis en avant les efforts diplomatiques visant à garantir à l'Éthiopie un accès fiable à la mer. Selon lui, la recherche d'un bénéfice mutuel et le recours à la diplomatie ont permis de jeter les bases d'une reconnaissance et d'une approbation internationales de cette démarche.

Le Président a par ailleurs rappelé que la stratégie éthiopienne de relations avec la diaspora avait permis, au-delà de la protection des intérêts nationaux, de développer de nombreux amis et partenaires à travers le monde.

Cette ambition diplomatique s'inscrit dans une vision plus large visant à protéger durablement les intérêts nationaux de l'Éthiopie, à renforcer sa souveraineté et à contribuer à la paix et à la prospérité dans la région.

Le Président Taye Atske Selassie a enfin souligné que la paix et la prospérité constituent les principales priorités du peuple et du gouvernement éthiopiens, réaffirmant la volonté du pays de privilégier le dialogue et l'engagement pacifique dans la résolution des différends.