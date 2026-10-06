Ethiopie: De l'adversité à la construction d'un État fort - Le pays à l'aube d'un nouveau gouvernement

Addis Ababa — L'Éthiopie s'apprête à entamer un nouveau chapitre de son histoire avec la formation d'un nouveau gouvernement à l'issue du processus électoral national. Cette nouvelle phase fait suite à plusieurs années marquées par d'importants défis politiques, sécuritaires, économiques et sociaux qui ont profondément façonné la trajectoire du pays.

La formation d'un nouveau gouvernement représente bien plus qu'un simple changement. Elle marque une nouvelle étape dans les efforts visant à consolider les acquis, à tirer les leçons des expériences passées et à répondre aux aspirations de la population.

La consolidation de la paix et de la stabilité figure donc parmi les principales attentes placées dans la nouvelle administration. Dans un pays caractérisé par une grande diversité culturelle, linguistique et politique, le renforcement de la cohésion nationale reste essentiel pour garantir une stabilité durable.

Le dialogue national constitue également un outil important dans ce processus. La capacité à traduire les recommandations issues de ce dialogue en actions concrètes pourrait contribuer à instaurer la confiance entre les citoyens et les institutions et à favoriser une culture politique davantage fondée sur le dialogue.

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La construction d'un État fort ne repose toutefois pas uniquement sur les performances économiques. Elle dépend également de la solidité des institutions, de l'État de droit, de la capacité des administrations publiques à répondre aux besoins des citoyens et de la participation de tous les segments de la société à la construction nationale.

Cette nouvelle ère de gouvernance intervient donc à un moment décisif pour l'Éthiopie. Les attentes sont grandes, mais elles s'accompagnent également d'une ambition plus large : transformer les défis auxquels le pays a été confronté en enseignements et en opportunités pour bâtir une nation plus stable, plus résiliente et plus prospère.

La formation du nouveau gouvernement éthiopien aujourd'hui constitue une avancée majeure, non seulement pour le pays, mais aussi pour la région. Elle démontre que la démocratie et l'État peuvent s'épanouir en Afrique. À mesure que le pays avance, il apparaît clairement que l'Éthiopie continuera d'être un modèle en matière de gouvernance démocratique, de développement économique et de stabilité régionale.