Ethiopie: Le président Taye met en avant les priorités du gouvernement en matière d'intérêts nationaux et de développement

Addis Ababa — Le président Taye Atske Selassie a déclaré que le gouvernement éthiopien intensifiait ses efforts pour protéger les intérêts nationaux à long terme du pays tout en accélérant le développement et la prospérité économique.

S'exprimant lors de la septième session conjointe de la Chambre des représentants du peuple et de la Chambre de la fédération, le président Taye a mis en avant une série d'initiatives gouvernementales, notamment les efforts visant à moderniser le système politique du pays, à promouvoir une culture politique plus mûre et pacifique, à renforcer les secteurs de la sécurité et de la paix, et à élargir l'accès à l'éducation, aux soins de santé et au développement urbain et rural.

Il a également évoqué l'élaboration d'une stratégie visant à mobiliser les Éthiopiens et à renforcer les relations du pays avec ses amis et ses partenaires internationaux, dans le cadre d'efforts plus larges visant à faire progresser les intérêts nationaux de l'Éthiopie.

Selon le président Taye, ces initiatives visent à renforcer l'unité nationale et la souveraineté tout en jetant des bases plus solides pour le développement durable et la prospérité.

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Il a souligné l'importance d'une réflexion stratégique à long terme pour faire progresser les intérêts nationaux de l'Éthiopie, affirmant que le pays devait voir au-delà des priorités immédiates et mettre en oeuvre des stratégies capables de s'adapter à l'évolution de la situation au fil du temps.

Le dialogue national récemment organisé a été cité comme l'une des initiatives clés de cet effort. Le président Taye a déclaré que ce dialogue visait à renforcer la cohésion sociale et à construire une vision nationale commune, tout en promouvant une culture politique axée sur les idées, le service public, la modération et l'engagement pacifique.

La numérisation et les efforts visant à rationaliser les services publics ont également été mis en avant comme des mesures destinées à améliorer l'efficacité et l'accessibilité des services publics.

Le président Taye a déclaré que la paix et la prospérité restaient parmi les principales priorités du gouvernement. Il a souligné la volonté du gouvernement d'engager le dialogue avec les parties opposées dans le cadre des efforts visant à résoudre les conflits par des moyens pacifiques.

Le président a ajouté que la quête de paix de l'Éthiopie avait été saluée par la communauté internationale et les partenaires du pays, qualifiant le dialogue et l'engagement d'étapes importantes vers une stabilité durable.

Concernant les relations régionales et internationales, le président Taye a mis en avant les efforts de l'Éthiopie pour garantir un accès fiable à la mer grâce à un engagement diplomatique et à des accords mutuellement avantageux.

Il a déclaré que cette approche reflétait l'engagement de l'Éthiopie à oeuvrer pour une croissance économique et une prospérité partagées avec ses voisins et ses partenaires internationaux.