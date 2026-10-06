Afrique: Dak'Art 2026 - Dakar se prépare à accueillir la 16e Biennale de l'art contemporain

Dakar accueillera, du 19 novembre au 19 décembre 2026, la 16e édition de la Biennale de l'art africain contemporain, communément appelée Dak'Art. La manifestation se tiendra après les Jeux olympiques de la jeunesse, prévus du 31 octobre au 13 novembre dans la capitale sénégalaise.

Dans un communiqué publié le 26 janvier, le ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme a présenté cette nouvelle édition comme un rendez-vous majeur de la scène artistique africaine et internationale. Le gouvernement y voit également une occasion de renforcer la place de Dakar dans le domaine des arts, de la culture et de la création contemporaine.

Une biennale créée en 1990

Conçue en 1989 et lancée l'année suivante, la Biennale de Dakar est l'une des plus anciennes manifestations consacrées à l'art contemporain sur le continent africain. Au fil des éditions, elle est devenue un espace de rencontre entre artistes, commissaires d'exposition, collectionneurs et critiques venus d'Afrique et d'ailleurs.

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L'édition 2026 intervient dans un calendrier inhabituel. Traditionnellement organisée en mai et juin, la Biennale se tient à nouveau en fin d'année, comme en 2024. La 15e édition, placée sous le thème « The Wake, Le Sillage », avait ainsi été organisée du 7 novembre au 7 décembre 2024 après son report initial.

La direction artistique de cette 16e édition a été confiée au Franco-Iranien Morad Montazami, nommé le 15 avril 2026. Historien de l'art, éditeur et commissaire d'exposition, il a notamment été conservateur pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord à la Tate Modern de Londres entre 2014 et 2019. Il a ensuite fondé Zamân Books & Curating, une plateforme consacrée aux modernités arabes, africaines et asiatiques.

Le thème retenu cette année, « (Anti)fragilité : arts de la réparation et stratégies du contrecoup », s'intéresse aux notions de fragilité, de réparation et de résilience dans un contexte marqué par les crises et les bouleversements.

75 artistes annoncés

Le lancement officiel de cette édition s'est tenu le 24 septembre au Musée des civilisations noires de Dakar. À cette occasion, la liste des participants a été dévoilée.

Au total, 75 créateurs participeront à la manifestation, dont 54 dans le cadre de l'exposition internationale et 21 dans la section Design. À cette sélection s'ajoutent le Grand Témoin, Faouzi Laatiris, ainsi qu'une carte blanche confiée à Serigne Mbaye Camara.

La sélection internationale réunit notamment dix artistes représentant la France, ainsi que deux collectifs issus respectivement du Cap-Vert et du Ghana. Deux artistes de la République démocratique du Congo (RDC), désignée pays invité d'honneur, participeront également à l'exposition.

Le choix de la RDC mettra en avant sa scène artistique contemporaine et son patrimoine culturel. Les autorités congolaises ont salué cette invitation, présentée comme une occasion de renforcer les échanges culturels entre les deux pays.

Des préparatifs encore en cours

À quelques semaines de l'ouverture, les préparatifs se poursuivent. En juillet, la secrétaire générale de la Biennale, Marième Ba, indiquait que plusieurs marchés avaient été lancés, notamment celui consacré au transport international des oeuvres, un volet essentiel à l'organisation de l'exposition.

Les travaux d'aménagement de l'ancien Palais de justice du Cap Manuel, qui doit accueillir une partie de la manifestation, faisaient également partie des chantiers suivis par les organisateurs.

La représentation des artistes sénégalais dans la sélection officielle a par ailleurs été renforcée. Selon Marième Ba, leur nombre est passé de trois ou quatre lors des précédentes éditions à sept, huit, voire neuf artistes sur une sélection d'une soixantaine de créateurs.

À l'approche de l'ouverture, Dakar se prépare ainsi à accueillir une nouvelle édition de la Biennale, qui réunira pendant un mois artistes, professionnels du secteur et publics autour de la création contemporaine africaine et internationale.