Sénégal: Diamniadio, Dakar et Saly, le coeur des JOJ 2026

La nouvelle ville de Diamniadio, située à tente kilomètres du centre de Dakar, concentre une partie importantes des infrastructures dédiées aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) 2026, un atout qui devrait en faire le coeur battant de la manifestation, sans compter l'apport d'autres sites de la capitale sénégalaise ou de Saly, station balnéaire de la Petite-Côte.

Les autorités sénégalaises, de concert avec le comité d'organisation des JOJ 2026, ont porté leur choix sur plusieurs infrastructures sportives de Diamniadio, Dakar et Saly pour accueillir, du 31 octobre au 13 novembre 2026, les compétitions.

Situé à une trentaine de kilomètres de la capitale sénégalaise, Diamniadio sera le véritable épicentre des JOJ et va par exemple abriter le Village olympique, logé à l'Université Amadou Makhtar Mbow (UAM).

Après plusieurs mois de réfection, le campus social de l'UAM de Diamniadio a subi une véritable transformation. Il a été complètement relifté pour accueillir dans des conditions optimales les différentes délégations.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, a officiellement réceptionné, début août, ce site comprenant un restaurant de 1.000 places, six pavillons et un complexe sportif.

A côté du Village olympique, le stade Abdoulaye Wade, autre infrastructure importante, va accueillir la cérémonie d'ouverture des JOJ le 31 octobre 2026.

Les caméras du monde seront braquées, à cette occasion, sur le spectacle devant donner le top départ de l'évènement olympique, qui se tient pour la première fois en Afrique.

Quelques jours après la cérémonie d'ouverture, cette enceinte va abriter les épreuves des JOJ de tir à l'arc, du 6 au 10 novembre.

Le complexe sportif Dakar Arena, situé également à Diamniadio, a été choisi pour les épreuves de badminton et de futsal, le Centre des expositions de Dakar, sur le même site, étant affecté aux épreuves d'escrime, de gymnastique artistique, de judo, de taekwondo, de tennis de table et de wushu.

Situé non loin du Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio (CICAD), le Centre d'expositions compte de nombreux pavillons aménagés pour l'occasion.

Inauguré début août, le Centre équestre est la dernière infrastructure sportive de Diamniadio dédiée aux compétitions des JOJ 2026.

Ce Centre équestre, dont la gestion est confiée à le Gendarmerie nationale, va abriter le concours de saut d'obstacles.

Il a été conçu selon les standards internationaux et comprend des carrières de compétition et d'entraînement, un rond de longe, un système de drainage et de sous-irrigation de pointe, ainsi que des box adaptés pour les chevaux.

Dakar va accueillir trois sites de compétition, plusieurs infrastructures de la capitale ayant été réfectionnées et mises aux normes.

Le stade Iba Mar Diop, réfectionné et modernisé, donne un peu plus d'allure et d'éclat à la Médina, quartier populaire de Dakar qui l'abrite. Il va accueillir les compétitions d'athlétisme, de boxe, de futsal et de rugby à sept.

Comme Iba Mar Diop, le complexe du Tour de l'oeuf, implanté au Point E, quartier semi résidentiel de Dakar, s'annonce comme un des acquis les plus importants des JOJ en termes d'infrastructures.

En plus de compter une piscine olympique, le complexe Tour de l'oeuf a été doté d'installations pour abriter les épreuves de basketball 3x3, de baseball5, de breaking, de natation et de skateboard.

La Place du Souvenir africain, sur la corniche ouest dakaroise, est le site dédié aux dix sports d'engagement (escalade, canoë-kayak, golf, haltérophilie, hockey, karaté, pentathlon moderne, surf, tennis, tir) en lice aux JOJ 2026.

Cette place mythique de la capitale sénégalaise va également abriter le départ et l'arrivée des épreuves de cyclisme sur route.

A 80 km de Dakar, la station balnéaire de Saly Portudal, sur la petite-côte sénégalaise, sera aussi un site prisé. La plage de Saly va recevoir plusieurs épreuves, allant de l'aviron de mer au volleyball de plage, en passant par le beach handball, la lutte de plage, le triathlon et le voile.