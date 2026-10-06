Sénégal: Plus de 300 patients bénéficient de consultations médicales gratuites à Kaffrine

Kaffrine — Trois cent trois patients, 174 femmes et 129 hommes, ont bénéficié de consultations médicales gratuites organisées à Kaffrine (centre) par l'association Mbamba Solidaire, en collaboration avec KAAM (Kaffrine Assistance Médicale).

L'initiative a également bénéficié de l'appui de l'Alliance nationale des communautés pour la santé (ANCS) et la participation du district sanitaire de Kaffrine.

Les consultations ont porté sur plusieurs spécialités, de la médecine générale à la gynécologie, en passant par la pédiatrie, la gériatrie et l'odontologie.

Selon le président de Mbamba Solidaire, Birame Mangane, cette initiative, déroulée ce week-end, a permis d'apporter "une réponse concrète aux besoins sanitaires des populations", tout en rapprochant les professionnels de santé de la communauté.

"Nous saluons la mobilisation des professionnels de santé, des autorités, des organisations communautaires, des partenaires, des bénévoles et des populations. La réussite de cette journée est le fruit d'une mobilisation collective en faveur de l'accès aux soins", a-t-il magnifié.