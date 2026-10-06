Sénégal: Plus de 300 patients bénéficient de consultations médicales gratuites à Kaffrine

6 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaffrine — Trois cent trois patients, 174 femmes et 129 hommes, ont bénéficié de consultations médicales gratuites organisées à Kaffrine (centre) par l'association Mbamba Solidaire, en collaboration avec KAAM (Kaffrine Assistance Médicale).

L'initiative a également bénéficié de l'appui de l'Alliance nationale des communautés pour la santé (ANCS) et la participation du district sanitaire de Kaffrine.

Les consultations ont porté sur plusieurs spécialités, de la médecine générale à la gynécologie, en passant par la pédiatrie, la gériatrie et l'odontologie.

Selon le président de Mbamba Solidaire, Birame Mangane, cette initiative, déroulée ce week-end, a permis d'apporter "une réponse concrète aux besoins sanitaires des populations", tout en rapprochant les professionnels de santé de la communauté.

"Nous saluons la mobilisation des professionnels de santé, des autorités, des organisations communautaires, des partenaires, des bénévoles et des populations. La réussite de cette journée est le fruit d'une mobilisation collective en faveur de l'accès aux soins", a-t-il magnifié.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.