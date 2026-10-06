Afrique de l'Ouest: Bakel - Inauguration de l'interconnexion des 'backbones' du Sénégal et du Mali

Sénégal Numérique SA (SENUM SA) et la Société malienne de transmission et de diffusion (SMTD-SA) ont procédé à l'inauguration de l'interconnexion de leurs réseaux dorsaux (backbones) en fibre optique, société malienne de transmission et de diffusion (SMDT) SA ont procédé, lundi à Kidira (Bakel), dans le but de renforcer la coopération entre les deux pays.

La cérémonie s'est tenue à Diboli, sur le pont de Kidira, matérialisant la frontière entre les deux pays.

Selon un dossier de presse remis aux journalistes, l'infrastructure permettra de sécuriser et de diversifier les routes de connectivité entre le Sénégal et le Mali, tout en contribuant à améliorer la qualité des services numériques dans cette zone.

"Cette cérémonie marque bien plus que la mise en service d'une infrastructure technique. Elle symbolise la concrétisation d'une ambition, à savoir l'intégration africaine. Nous démontrons à travers la connexion entre nos deux backbones nationaux, que les frontières sont dans nos esprits, nos pensées et que nous pouvons les lever dès lors que nous faisons preuve de détermination", a notamment dit Isidore Diouf, directeur général de Sénégal Numérique SA.

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En plus du gouverneur de la région de Tambacounda et du préfet du cercle d'Ambidédi (Mali), des sous-préfets, des autorités territoriales de Kidira et de Diboli, ainsi que des forces de défense et de sécurité des deux pays ont pris part à la cérémonie.

"La connexion de nos deux réseaux de fibre optique représente un levier majeur pour soutenir la transformation digitale de nos économies. Elle contribuera à améliorer les capacités de transmission des données, à renforcer la résilience des réseaux de télécommunications et à favoriser l'émergence de nouveaux services numériques au bénéfice de nos deux pays", a salué M. Diouf.

Il soutient que cette réalisation illustre également la capacité des acteurs publics africains à unir leurs efforts autour de projets structurants à forte valeur ajoutée.

Isidore Diouf a salué "l'excellente coopération" entre SENUM SA et SMTD SA, "dont l'engagement, le professionnalisme et la vision ont permis l'aboutissement de cette initiative ambitieuse".

Le directeur de la Société malienne de de transmission et de diffusion, Cheikh Oumar Traoré, s'est réjoui de la mise en place de cette infrastructure qui, selon lui, représente une étape importante dans le renforcement de la coopération entre les deux pays. Elle traduit aussi, à ses yeux, la volonté commune des deux pays de faire du numérique un véritable levier de développement économique, social et territorial.

"En inaugurant aujourd'hui l'interconnexion des 'backbones' nationaux du Mali et du Sénégal, il s'agit bien plus qu'une liaison de télécommunications. Nous ouvrons une nouvelle voie pour la coopération entre nos deux pays. Une voie qui transporte non seulement des données, mais aussi des opportunités, d'innovation, des services, du savoir et de nouvelles perspectives pour notre jeunesse", a souligné M. Traoré, président du Réseau ouest africain des backbones nationaux (ROA-BN).

Selon Cheikh Oumar Traoré, cette infrastructure ouvre également de nouvelles perspectives pour les opérateurs de télécommunications et les fournisseurs de services numériques.

Il note qu'au-delà des frontières physiques, le Mali et le Sénégal peuvent construire ensemble des infrastructures communes au service du développement.

"L'interconnexion de nos réseaux constitue ainsi un instrument concret de rapprochement et d'intégration régionale. Elle s'inscrit également dans la dynamique de construction d'un marché numérique africain capable de favoriser la circulation des données, des services et de l'innovation, tout en préservant les intérêts et la souveraineté des Etats", a-t-il dit.

Selon les autorités administratives des deux pays, l'inauguration de l'interconnexion des "backbones" du Sénégal et du Mali vient renforcer le bon voisinage, tout en rappelant l'amitié et la fraternité prévalant entre deux pays.