Maroc: Le Royaume renforce sa position dans les exportations de tomates vers l'Union européenne

Le Maroc consolide sa position parmi les principaux fournisseurs de tomates de l'Union européenne. Au cours de la saison 2025/2026, le Royaume a exporté davantage de tomates vers le marché européen que l'Espagne, pour la deuxième année consécutive, confirmant ainsi la progression de ses exportations sur la dernière décennie.

Selon une analyse réalisée par le site spécialisé Hortoinfo, à partir de données du service statistique, le Maroc occupe désormais la deuxième place parmi les fournisseurs de tomates de l'Union européenne, derrière les Pays-Bas.

La comparaison entre les saisons 2016/2017 et 2025/2026 fait ressortir une hausse de 22,17% des exportations marocaines vers l'Union européenne. Celles-ci sont passées de 403.798 tonnes à 493.327 tonnes.

A l'inverse, les exportations espagnoles ont enregistré une baisse de 36,99%, passant de 755.175 tonnes à 475.803 tonnes sur la même période. Les ventes néerlandaises ont également reculé, de 18,4%, passant de 947.852 tonnes à 773.449 tonnes.

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Cette évolution place ainsi le Maroc devant l'Espagne en matière de volumes exportés vers le marché européen pour la deuxième saison consécutive.

L'Espagne passe derrière le Maroc

Au cours de la saison 2025/2026, les États membres de l'Union européenne ont acheté plus de 2,78 millions de tonnes de tomates, pour une valeur totale dépassant 5,56 milliards d'euros.

Le prix moyen payé s'est établi à 2 euros le kilogramme. A titre de comparaison, les importations européennes représentaient 3,07 millions de tonnes durant la saison 2016/2017, soit une baisse globale de 9,33% sur dix saisons.

Avec 493.330 tonnes exportées, le Maroc représente 17,74% du volume total des tomates achetées par les pays membres de l'Union européenne. Ces ventes ont généré des recettes de 1,03 milliard d'euros, sur la base d'un prix moyen de 2,09 euros le kilogramme.

L'Espagne arrive désormais derrière le Maroc avec 475.800 tonnes exportées, soit 17,11% du volume total. La valeur de ses ventes atteint 1,01 milliard d'euros.

Le prix moyen de la tomate espagnole s'est établi à 2,14 euros le kilogramme, un niveau supérieur à celui enregistré par les exportations marocaines.

Les données présentées dans le rapport mettent ainsi en évidence une évolution contrastée entre les principaux fournisseurs du marché européen : tandis que les exportations marocaines ont progressé de manière significative au cours des dix dernières saisons, celles de l'Espagne et des Pays-Bas ont diminué.

Le Maroc confirme ainsi son deuxième rang parmi les fournisseurs de tomates de l'Union européenne et continue de renforcer sa présence sur ce marché.

Cette progression intervient alors que le volume global des importations européennes de tomates a diminué sur la période étudiée. Entre les saisons 2016/2017 et 2025/2026, les achats des États membres sont passés de 3,07 millions à plus de 2,78 millions de tonnes. Dans ce contexte, l'évolution des exportations marocaines se distingue par une hausse de plus de 22%, alors que les volumes espagnols et néerlandais ont reculé.

Sur le plan des recettes, les exportations marocaines ont atteint 1,03 milliard d'euros durant la saison 2025/2026, contre 1,01 milliard d'euros pour l'Espagne. Le Maroc affiche toutefois un prix moyen de 2,09 euros le kilogramme, inférieur aux 2,14 euros enregistrés pour les tomates espagnoles. Malgré cet écart de prix, le Royaume conserve une avance en volume sur l'Espagne, renforçant ainsi sa position parmi les principaux fournisseurs du marché européen.