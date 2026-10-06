Congo-Brazzaville: Vie des partis - Marie-Cécile Mackouily Voumbo prend la tête de la Fédération France-Europe du Club 2002 PUR

Marie-Cécile Mackouily Voumbo a été portée à la tête du Bureau exécutif du Club 2002 - Parti pour l'unité et la République (PUR), Fédération France-Europe, à l'issue de l'assemblée générale tenue le 3 octobre à Paris.

La restructuration du Bureau exécutif intervient conformément à l'acte n°068 du 26 novembre 2016 portant élection du Bureau exécutif du Club 2002 PUR de la Fédération France-Europe, ainsi que dans le cadre des préparatifs du congrès ordinaire du parti.

La délégation du Comité national préparatoire, conduite par Louis Gabriel Missatou, a supervisé les travaux ayant abouti à la mise en place de la nouvelle équipe dirigeante. Marie-Cécile Mackouily Voumbo succède ainsi à Yollas Sosthène Dinghat Loubacky.

Cette élection est présentée comme une nouvelle illustration de la volonté du Club 2002 PUR de promouvoir la participation des femmes et des jeunes à la vie politique. Depuis sa création, le 30 janvier 2002, la formation entend renforcer la place de ces deux composantes dans ses structures dirigeantes.

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La nouvelle présidente de la Fédération France-Europe est également fondatrice de l'association Afrique Terre Origine, qui oeuvre en faveur de l'épanouissement culturel et éducatif des enfants issus de l'immigration. À travers cette structure, elle s'emploie notamment à favoriser le lien entre la culture française et les origines africaines des jeunes.

Elle défend, à ce titre, la biculturalité comme une richesse et un facteur d'ouverture sur le monde. Son action vise notamment à transmettre les valeurs et les cultures africaines, tout en favorisant l'intégration et le sentiment d'appartenance à la société française.

Première femme à accéder à la présidence de la Fédération France-Europe du Club 2002 PUR, Marie-Cécile Mackouily Voumbo a placé son mandat sous le signe du rassemblement, du dialogue et de l'engagement au service du parti, de ses militants et des Congolais vivant en Europe. Elle a souligné le potentiel de la diaspora congolaise et sa capacité à contribuer au développement de la République du Congo, appelant à une meilleure mobilisation de ses compétences et de son expertise.

La nouvelle responsable a également plaidé pour une participation accrue des femmes et des jeunes à la vie politique. Elle a encouragé les femmes à s'engager davantage, estimant que son accession à la tête de la Fédération pourrait contribuer à susciter de nouvelles vocations. S'adressant aux hommes du parti, elle a estimé que la progression des femmes devait être considérée comme une complémentarité plutôt que comme une compétition, dans la perspective d'un objectif commun.

Marie-Cécile Mackouily Voumbo a, par ailleurs, assuré que la nouvelle direction sera à l'écoute des militants, proche du terrain et ouverte au dialogue. Elle a appelé à préserver l'unité et le respect mutuel, en dépit des éventuelles divergences. Désormais, sa feuille de route aura comme consignes, entre autres, la mobilisation des compétences de la diaspora congolaise au service du développement du pays figure ainsi parmi les priorités affichées par la nouvelle équipe, qui entend également renforcer le rôle de la Fédération France-Europe comme relais auprès des Congolais de l'extérieur.

Bureau Exécutif

Président chargé de l'Orientation et de la Coordination

Marie-Cécile Mackoubily Voumbo

Secrétaire chargé de l'Organisation et de la Vie du Parti :

Christian Rodrigue Tchicaya

Secrétaire chargé de l'Administration de la Documentation et de la Permanence du Parti

Aristide Itoua

Secrétaire chargé des Questions Stratégiques et Électorales, Porte-parole

Ben Ndinga

Secrétaire chargé du genre, de la parité, de la santé, de l'action sociale de la famille et de la solidarité :

Reine Oyombo

Secrétaire chargé de la Mobilisation :

Duc Arsène Bongo

Secrétaire chargé de l'éducation, l'instruction civique et moral et de la formation politique

René Batissa

Secrétaire chargé de la gestion de Ressources Humaines et des Relations avec les élus :

Francis Junior IBARA

Secrétaire chargé de la communication et de l'information

Duval Dilan Jadore Moukoueri

Secrétaire chargé des relations avec les institutions publiques, les ONG, Association et partis politiques :

Minnelli Goma

Secrétaire chargé de l'économie, des finances, du matériel et de la prospective :

Molongo Mambou

Secrétaire chargé des questions juridiques et de la promotion des droits humains :

Mexant Eustache Andou

Secrétaire chargé des activités productives, du développement durable et de l'environnement

Regis Bokiba

Secrétaire chargé de la jeunesse, du sport, de l'Emploi, de l'insertion et la réinsertion sociale :

Djemil Gombe Ngonda

Secrétaire chargé de la Culture, Art tourisme et loisirs :

Alexi Essimba

La Commission de Contrôle et d'Évaluation quant à elle est réaménagée comme suit :

Président : Lince Marie Nzihou

Vice-président : Guy Roméo Ongouba

Secrétaire Rapporteur : Annie Marcelline Ibombo

Secrétaire Adjoint : Vita Marie Okondza

Membre : Nadia Ibombo

Les conseillers, chargés de mission auprès du Président de la Fédération :

Conseiller chargé des stratégies : Yollas Sosthène Dinghat Loubacky

Conseiller chargé de la politique : Charles Matoumoueni

Conseiller chargé de la formation et de l'éducation : Denis Samba

Conseillère chargée du genre : Marie-Colette Moko

Conseillère chargée du protocole : Jacqueline Ngassaki

Chargé de mission- Pays du Benelux : Patrick Honoré Mondzake

Conseiller chargé des Relations Publiques : Destin Godzili Goabea

Conseiller chargé des Anciens combattants et de Pays de l'Eur.)

Borga Molongo

Chargé de missions diverses Roland Soumbou

Conseillère chargée de la jeunesse et de l'emploi : Bérénice Goma