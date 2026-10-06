Congo-Kinshasa: La société civile décrète une journée ville morte à Kampene pour dénoncer une exploitation minière jugée illégale par des entreprises chinoises

Une journée de protestation a été observée lundi 5 octobre à Kampene, dans le territoire de Pangi, au Maniema. À l'appel de la société civile et des coopératives d'exploitants artisanaux, les commerces, boutiques et marchés sont restés fermés pour dénoncer l'occupation jugée illicite de plusieurs sites miniers par les entreprises chinoises Femetal Mining et Consortium.

Les forces vives locales accusent ces deux sociétés d'exploitation illégale et de militarisation des carrés miniers. Un mémorandum demandant la suspension immédiate de leurs activités a été transmis au chef de la chefferie des Babene, à l'attention des autorités compétentes.

Selon la société civile de Kampene, Femetal Mining et Consortium ne disposeraient que de permis de recherche. Elle leur reproche toutefois d'avoir commencé l'exploitation industrielle des minerais sans être passées, au préalable, à la phase d'exploitation prévue par la législation minière.

Philémon Oscar, secrétaire-rapporteur de cette structure, dénonce ce qu'il considère comme une violation de la législation minière congolaise.

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« La loi de notre pays est sabotée par des étrangers qui ne viennent que piller nos ressources », explique-t-il.

Les forces vives locales accusent également les deux entreprises de mener des activités durant la nuit sous la protection de militaires lourdement armés. Elles estiment que cette situation affecte directement les exploitants artisanaux, dont une grande partie de la population dépend pour ses revenus.

D'après Philémon Oscar, « 90 % de la population exploite artisanalement les minerais dans ces sites actuellement occupés ».

Promesse de médiation du gouvernement provincial

L'activité minière artisanale constituant le principal moyen de subsistance à Kampene, cette occupation priverait la majorité des habitants de leurs ressources quotidiennes.

Face à l'escalade des tensions, le ministre provincial des Mines du Maniema s'est engagé à organiser une réunion de concertation réunissant les riverains, les coopératives artisanales et les dirigeants des deux compagnies minières afin de dégager des solutions concertées.