Congo-Kinshasa: La MONUSCO dote la police de Beni de nouveaux bureaux pour renforcer la sécurité de proximité

6 Octobre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en RDC (MONUSCO) a remis, lundi 5 octobre, neuf conteneurs aménagés en bureaux à la Police nationale congolaise (PNC) à Beni, dans le Nord-Kivu.

Installées dans différents services de la police urbaine, ces infrastructures doivent améliorer les conditions de travail des policiers et faciliter l'accueil des citoyens ainsi que la prise en charge de leurs préoccupations sécuritaires.

Selon le commandant adjoint de la police de Beni, le commissaire supérieur adjoint Faustin Motobwani, ces nouveaux bureaux permettront notamment de mieux recevoir les plaintes et de rapprocher les services de sécurité de la population.

« Ces infrastructures vont permettre à la police de travailler dans de meilleures conditions et de recevoir la population dans un environnement approprié. Elles faciliteront également la réception des plaintes et renforceront la proximité entre les services de sécurité et la communauté afin d'améliorer la protection des personnes et de leurs biens », a-t-il indiqué.

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Parmi les bénéficiaires figure également l'unité de la PNC chargée de la protection des femmes et des enfants ainsi que de la lutte contre les violences sexuelles.

Pour le commandant Hussein Lukayayo, responsable de cette unité, ces installations contribueront à améliorer l'accompagnement des victimes grâce à un environnement garantissant davantage de confidentialité, d'écoute et d'orientation vers les services compétents.

« Les installations vont permettre à nos enfants victimes de certaines violations de pouvoir accéder facilement aux services de protection de l'enfant. Je veux encourager la population à dénoncer les cas de violences sexuelles, d'autant plus que les services offerts par cette unité sont gratuits », a-t-il souligné.

À travers sa composante Police (UNPOL), la MONUSCO estime que ce soutien contribuera à renforcer la protection des civils, à améliorer la confiance entre la population et les forces de l'ordre et à consolider le partenariat entre la Police nationale congolaise et les communautés locales dans la ville de Beni.

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