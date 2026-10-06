Congo-Kinshasa: 2 000 hectares identifiés à Miabi au Kasaï-Oriental pour un centre de production de semences améliorées

6 Octobre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Deux mille hectares de terres ont été identifiés dans le territoire de Miabi, au Kasaï-Oriental, pour accueillir le Centre d'appui et de production des Semences améliorées (CAPSA). L'annonce a été faite vendredi 2 octobre par le ministère en charge de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, Muhindo Nzangi Butondo.

Des équipes techniques sont déjà déployées sur le terrain pour préparer l'aménagement des sites retenus, selon le ministère.

L'installation de ce centre d'appui au Kasaï-Oriental reposera sur deux concessions stratégiques disposant de terres fertiles et encore inexploitées, situées à Bakua Tshiala dans le groupement de Tshilundu Mérode, et à Bakua Tshimuna Katenda dans le secteur de Kankengayi.

Selon l'administrateur du territoire de Miabi, ces espaces représentent un potentiel agricole considérable pour l'ensemble de la province.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Un pôle agricole intégré pour la sécurité alimentaire

Conçu par le ministère de l'Agriculture comme une infrastructure de modernisation, le CAPSA regroupe sur un même site l'ensemble des étapes de la chaîne de production, notamment des unités de multiplication de semences, des laboratoires d'analyse des sols, des unités de fertilisants, des services météorologiques et des ateliers de motorisation.

Les autorités indiquent que leur objectif est de mettre fin à la dispersion des initiatives en créant des pôles agricoles intégrés, permettant aux agriculteurs du Kasaï-Oriental d'accéder rapidement à des semences de qualité pour stimuler la production locale et renforcer la souveraineté alimentaire nationale.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.