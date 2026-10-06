Congo-Kinshasa: Linafoot - Le championnat national démarre le 20 octobre avec plusieurs matchs au programme

La Ligue nationale de football (Linafoot) a dévoilé, lundi 5 octobre 2026, le calendrier général de la 32e édition du championnat national, Ligue 1, pour la saison 2026-2027. Le coup d'envoi est fixé au mardi 20 octobre, avec cinq rencontres prévues lors de la première journée dans les groupes A et B.

Lupopo, Mazembe et les autres affiches du groupe A

Dans le groupe A, le FC Saint-Eloi Lupopo recevra l'AS New Soger. Le CS Don Bosco sera opposé à l'AS Malole, tandis que l'AS Simba accueillera l'AS Saint-Luc.

Le CS Manika affrontera, de son côté, Sa Majesté Sanga Balende. Le FC Tanganyika recevra Blessing FC. La rencontre entre le TP Mazembe et l'AS Butras est, quant à elle, reprogrammée. Le FC Lubumbashi Sport est exempté lors de cette première journée.

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Les Aigles du Congo face au FC MK dans le groupe B

Dans le groupe B, les Aigles du Congo, vice-champions, accueilleront le FC MK, qui retrouve la Ligue 1. Un derby du Kivu opposera l'AS Dauphin Noir à l'Étoile du Kivu.

Les deux autres rencontres prévues mardi mettront aux prises l'AF Ufalya Simba et Novakin FC, deux équipes qui découvrent cette compétition.

Mercredi 21 octobre, l'AS Vita Club recevra l'AC Rangers, tandis que Céleste FC de Mbandaka sera opposé à New Jak FC. Les rencontres entre l'AS Maniema Union et l'Étoile du Congo, ainsi que celle entre l'AS Maniema Union et l'Étoile du Kivu, sont reprogrammées.

Une phase aller jusqu'en décembre

La phase aller s'achèvera entre le 19 et le 23 décembre 2026, au terme de la 13e journée. Après une trêve d'environ un mois, la phase retour débutera le 20 janvier 2027.

La saison régulière prendra fin avec la 26e et dernière journée de la phase retour.

Le DCMP absent de la Ligue 1

Plusieurs équipes populaires ne participeront pas à cette édition. Le Daring Club Motema Pembe (DCMP) de Kinshasa est absent du championnat à la suite de sanctions liées à la saison précédente.

Dans le groupe A, l'Union sportive Tshinkunku de Kananga figure également parmi les absents de cette édition.