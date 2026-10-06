Ile Maurice: Forest-Side Secondary College - Une ouverture qui soulève des questions

La Journée mondiale des enseignants, célébrée hier, a été marquée dans le secteur éducatif par une question qui dépasse la seule ouverture d'un nouvel établissement : dans quelles conditions le Forest-Side Secondary College a-t-il été enregistré et selon quels critères pourra-t-il bénéficier des subventions de l'État ? Prévu pour accueillir ses premiers élèves à la rentrée 2027, le collège est associé au député travailliste Reza Saumtally. Il sera d'abord installé dans le même complexe que l'Open College Educational Programme (OCEP) de Curepipe. Enregistré comme établissement secondaire privé subventionné, il pourra, sous certaines conditions, prétendre au grant-in-aid.

Dans un secteur où plusieurs collèges privés voient leurs effectifs baisser, cette ouverture suscite des interrogations. La semaine dernière, la fermeture annoncée pour janvier 2027 de Saint-Bartholomew's College, à Port-Louis, et de Royal Holloway College, à Montagne-Blanche, était évoquée. Alpha College, à Port-Louis, fait également face à une diminution du nombre d'élèves. Au coeur du débat figure le seuil de 150 élèves. Bijaye Kumar Chukowry, manager de Saint-Bartholomew's College, avait souligné que la baisse progressive du nombre d'élèves entrant au secondaire fragilise certains établissements. Comment, dès lors, concilier cette diminution avec l'enregistrement de nouveaux collèges ?

Une procédure suivie, selon la PSEA

Selon la direction de la Private Secondary Education Authority (PSEA), la procédure d'enregistrement a débuté en janvier 2026, à la suite d'une demande de l'opérateur de l'OCEP de Curepipe. En mars, le conseil d'administration de la PSEA aurait obtenu l'aval du ministère de tutelle pour examiner la demande d'enregistrement comme collège privé subventionné.

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La demande complète aurait été reçue en mai. La Supervision Section a procédé aux inspections nécessaires et remis son rapport au conseil d'administration en juillet. La PSEA rappelle aussi que l'Education Act prévoit certaines prérogatives pour le ministre de tutelle en matière d'enregistrement. Le Forest-Side Secondary College (Boys and Girls) a finalement été enregistré avec effet au 5 août.

Autre interrogation : le partage du complexe avec l'OCEP de Curepipe. La PSEA précise qu'il s'agit d'un bâtiment moderne de cinq étages, construit sur un terrain appartenant au promoteur. Trois étages sont occupés par le Forest-Side Secondary College dans des espaces qui, selon l'autorité, sont distincts de ceux de l'OCEP.

Les deux établissements ont par ailleurs des entrées différentes : Icery Street pour l'OCEP, Dalais Street pour le second. Salles spécialisées, laboratoires, sanitaires, bureaux et salle du personnel auraient été aménagés séparément pour le nouveau collège, tout comme des équipements récréatifs : un terrain de football, un espace de futsal et une salle de jeux technologique. Cette configuration est toutefois présentée comme temporaire. Un bâtiment destiné au Forest-Side Secondary College devrait être construit sur le même terrain en 2027.

Le seuil des 150 élèves au coeur du débat

Reste la question des effectifs. Selon la PSEA, aucun nombre minimum d'élèves ne peut être imposé pour l'enregistrement initial d'un nouveau collège, subventionné ou pas. L'Education Act définit un établissement scolaire comme un groupe de dix étudiants. Le seuil de 150 élèves aurait surtout été appliqué, par le passé, pour la conversion d'établissements non subventionnés en établissements éligibles aux subventions publiques.

L'enregistrement et le paiement des subventions sont donc deux étapes distinctes. Un collège enregistré ne bénéficie pas automatiquement du grant-in-aid, payable uniquement lorsque les conditions de la Comprehensive Grant Formula sont remplies. Un accord aurait été trouvé pour le Forest-Side Secondary College : aucune subvention ne sera versée tant que l'établissement n'aura pas dépassé 150 élèves, seuil qu'il devrait atteindre en 2027.

La PSEA précise qu'aucun déboursement n'a été effectué à ce jour, l'enregistrement n'ayant été accordé que le 5 août. Les élèves admis, les infrastructures et les qualifications des enseignants font l'objet d'un contrôle de la Supervision Section. Entre-temps, le manager aurait accepté de prendre en charge les salaires des enseignants, sans demande de subvention.

Dernière interrogation : les résultats de l'OCEP de Curepipe. Selon les chiffres communiqués, 132 élèves auraient pris part au School Certificate, dont 12 auraient réussi, soit 9,09 %. Une autre série fait état de 114 candidats et de dix réussites, soit 8,77 %. Cette différence devra être expliquée par les autorités compétentes. Ces données ne permettent pas, à elles seules, de tirer des conclusions sur la qualité de l'enseignement ni sur les performances futures du ForestSide Secondary College. Reza Saumtally a été sollicité, mais il n'avait pas encore répondu au moment où nous mettions sous presse.

Au-delà des chiffres, une question demeure : comment garantir que l'ouverture de nouveaux collèges réponde à un véritable besoin scolaire tout en assurant une utilisation cohérente des ressources publiques ? Pour la PSEA, le cadre légal le permet, à condition que les exigences réglementaires soient respectées. Reste à voir comment le Forest-Side Secondary School s'inscrira dans ce paysage à partir de 2027.