Ile Maurice: Mare-aux-Vacoas continue de se vider

La situation hydrique continue de se détériorer à Maurice. Le réservoir de Mare-aux-Vacoas, principal point d'attention des autorités, n'affichait plus qu'un taux de remplissage de 36,2 % hier, contre 36,6 % à la fin de la semaine dernière. Une baisse qui inquiète d'autant plus que les pluies se font toujours attendre.

Face au niveau critique des réserves et aux difficultés d'approvisionnement dans plusieurs régions, la Central Water Authority (CWA) a réuni son conseil d'administration hier. Une réunion de crise doit suivre aujourd'hui sous la présidence du ministre de l'Énergie et des services publics, Patrick Assirvaden, afin d'évaluer la situation et les mesures à prendre pour gérer les ressources disponibles jusqu'à décembre.

Selon une source proche du ministère, cette réunion s'inscrit dans le prolongement de plusieurs rencontres organisées depuis le début de la crise hydrique. Les autorités suivent la situation depuis plusieurs mois et différentes mesures ont déjà été enclenchées.

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La situation est particulièrement préoccupante dans les régions alimentées par Mare-aux-Vacoas. Selon le General Manager de la CWA, Shyam Thanoo, environ 150 000 consommateurs sont concernés. «Le niveau est en train de baisser rapidement et si la tendance se maintient, nous serons dans une situation difficile», prévient-il.

Le volume d'eau provenant de Mare-aux-Vacoas et injecté quotidiennement dans le réseau est en baisse. Alors qu'il atteignait auparavant 110 000 m³ par jour, il est tombé à environ 75 000 m³. Ce volume était d'environ 71 000 m³ vendredi dernier et est passé sous la barre des 70 000 m³ hier. La vitesse à laquelle les réserves diminuent est ainsi suivie de près. L'absence persistante de pluies complique davantage la situation. Shyam Thanoo rappelle que plusieurs mesures ont été mises en oeuvre depuis le début de la crise, en juin, mais que le manque de précipitations a aggravé les difficultés. Le mois de février avait déjà été particulièrement sec.

Les nappes phréatiques également en baisse

Le problème ne se limite pas aux réservoirs. Les nappes phréatiques et les forages subissent eux aussi les conséquences du déficit pluviométrique. Dans la région de Mare-aux-Vacoas, une baisse de l'ordre de 37 % à 40 % a été observée au niveau des ressources souterraines et des forages, selon le General Manager de la CWA.

Cette situation réduit les possibilités de compenser rapidement le manque d'eau dans le principal réservoir du pays. Les autorités cherchent donc à déterminer combien de mètres cubes supplémentaires peuvent être mobilisés quotidiennement sans dépendre de Mare-aux-Vacoas.

Plusieurs sources alternatives sont déjà exploitées ou étudiées. Mare-Longue, dont le taux de remplissage se situe autour de 79,3 %, fait partie des principales options. Une alimentation directe de La Marie à partir de Mare-Longue, à hauteur d'environ 15 000 m³ par jour, est notamment à l'étude.

Depuis vendredi dernier, l'eau de la rivière Pétrin est également pompée vers la station de traitement de La Marie. Cette opération permettrait d'obtenir environ 2 000 m³ supplémentaires par jour. Une opération similaire est prévue à la rivière Papayes. La CWA compte y pomper de l'eau pour l'acheminer vers La Marie, ce qui pourrait apporter au moins 2 000 m³ supplémentaires.

La CWA avait également enclenché des opérations de fermeture de certaines vannes acheminant l'eau de Mare-aux-Vacoas vers La Marie. Selon Shyam Thanoo, cette mesure, combinée aux restrictions déjà imposées, a permis de ralentir la baisse des réserves. Sans ces interventions, estime-t-il, la situation aurait été encore plus préoccupante aujourd'hui.

Des filtres pour exploiter les eaux de surface

D'autres moyens doivent progressivement entrer en service. Selon nos informations, environ Rs 300 millions avaient été prévues dans le dernier Budget pour l'acquisition de 15 Containerised Pressure Filtrations (CPF). Cinq de ces équipements sont déjà arrivés à Maurice. Ils doivent permettre de traiter et d'exploiter davantage les eaux de surface provenant notamment des rivières et des canaux.

En parallèle, les autorités poursuivent les travaux sur lesforages afin d'identifier de nouvelles ressources souterraines. L'objectif est désormais de déterminer précisément le volume supplémentaire que les CPF et les nouveaux forages pourront apporter quotidiennement au réseau.

Identifier les «hot spots»

La réunion de crise doit également permettre de dresser une cartographie plus précise des régions les plus touchées par les coupures. Une attention particulière sera accordée aux zones alimentées par Mare-aux-Vacoas, où la situation est considérée comme critique.

Selon une source proche du dossier, les réalités diffèrent fortement d'une région à l'autre. Certains foyers disposent de réservoirs domestiques qui leur permettent de mieux supporter les coupures, alors que d'autres ménages, qui n'en possèdent pas, sont beaucoup plus vulnérables.

L'objectif est donc d'identifier les véritables hot spots, où les difficultés d'approvisionnement sont les plus importantes, afin d'y apporter des réponses ciblées. Parmi les solutions envisagées figure un renforcement du déploiement des camionsciternes dans les régions les plus affectées, avec la volonté de réduire leur temps d'intervention.

Vers des restrictions plus sévères

De nouvelles mesures devraient également être annoncées prochainement, avec notamment un durcissement possible des restrictions. La CWA insiste parallèlement sur la nécessité de lutter contre le gaspillage.

Une rencontre avec les forces de police est prévue afin de renforcer les contrôles sur le terrain. Les policiers pourront intervenir, conformément aux dispositions légales en vigueur, en cas de gaspillage ou de non-respect des restrictions. Des contractuels ont aussi été déployés dans plusieurs régions pour accélérer les interventions sur les fuites et limiter les pertes sur le réseau.

Les autorités surveillent également la situation dans le Nord, où les consommateurs sont notamment alimentés par le réservoir deLa Nicolière. Dans cette partie du pays, la disponibilité de l'eau concerne non seulement les ménages, mais aussi les planteurs, qui dépendent de la ressource pour leurs activités agricoles.