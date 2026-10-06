Ile Maurice: Une centaine de personnes marchent contre le fléau de la drogue

À l'initiative de la Community Development Association (CDA), une marche s'est tenue dans la soirée du lundi 5 octobre, en présence de la Première ministre par intérim Arianne Navarre-Marie, et du junior minister à l'Intégration sociale, Kugan Parapen. Des plantes ont été remises à des familles de la région, et les participants ont laissé l'empreinte de leurs mains sur le mur du centre communautaire. Une bonne centaine de personnes ont pris part à cette marche contre la drogue.

Dans son allocution, Arianne Navarre-Marie a insisté sur le rôle des citoyens dans ce combat. Elle a déclaré : «Il est important que les citoyens participent à la lutte contre le fléau de la drogue. Il est vrai que le gouvernement lutte contre la drogue, mais cette lutte est impossible sans le coup de main de la société.»

Kugan Parapen a pour sa part souligné que cette marche s'inscrivait dans la même direction que l'action des autorités. Il a affirmé : «C'est une action qui est en symbiose avec celle du gouvernement.» Il a rappelé le travail de la NADC contre la drogue et a notamment évoqué la mise en place de nouveaux centres de réhabilitation par cette institution, en collaboration avec le ministère de la Santé et du bien-être.