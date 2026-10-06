Ile Maurice: Le député de la majorité Khushal Lobine réclame une réunion urgente avec la CWA

Face aux perturbations graves et récurrentes dans la distribution d'eau potable dans la circonscription n°15 La Caverne/Phoenix, Khushal Lobine, député de la majorité, a officiellement saisi le directeur général de la Central Water Authority (CWA) pour demander une réunion urgente dans les prochaines 48 heures.

Selon le communiqué émis par le député, de nombreuses régions sont concernées, notamment Paillote, Solferino, Vingta, Bonne Terre, Moderne, La Caverne, 15 Cantons, Holyrood, Carreau Laliane, Clairfonds, Petit Camp, Valentina, Riverside, Phoenix, St Paul, Mesnil, Castel, Camp Fouquereaux, Highlands, Cinq Arpents, Belle Terre et Hermitage.

Les nombreuses doléances reçues des habitants montrent que certains foyers sont restés plus de trois jours consécutifs sans recevoir d'eau potable à travers le réseau de la CWA. Les distributions par camions citernes sont également décrites, dans plusieurs régions, comme étant insuffisantes, irrégulières ou mal coordonnées. À cela s'ajoute un manque d'informations suffisamment claires et précises concernant les horaires de distribution, les coupures prévues, le passage des camions citernes et le rétablissement de l'approvisionnement.

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Tout en reconnaissant la situation difficile provoquée par le déficit pluviométrique et la baisse importante du niveau des réservoirs, notamment celui de Mare-aux-Vacoas, Khushal Lobine estime que cette situation exige une réponse d'urgence organisée, équitable et transparente de la part des autorités. Dans sa correspondance adressée à la CWA, le député réclame notamment :

un plan d'urgence coordonné de distribution d'eau, avec des horaires prévisibles et une capacité suffisante de camions citernes, une prise en charge prioritaire des personnes âgées, personnes en situation de handicap, familles avec de jeunes enfants et personnes ayant des besoins médicaux essentiels ; la publication régulière d'horaires de distribution précis, région par région ; la désignation d'un interlocuteur opérationnel de la CWA pour la circonscription no 15 afin de signaler rapidement les régions non desservies et les urgences ; l'examen de solutions complémentaires, notamment des points de distribution et installations temporaires de stockage d'eau dans les régions les plus touchées ; et un plan d'action assorti d'un calendrier précis, tant pour répondre à la crise actuelle que pour traiter les problèmes récurrents d'approvisionnement dans la circonscription.

Khushal Lobine a également demandé à la CWA de renforcer immédiatement le déploiement des camions citernes dans les régions les plus sévèrement touchées, sans attendre la tenue de la réunion. «Les contraintes actuelles sur nos ressources en eau sont réelles. Mais elles rendent d'autant plus nécessaire une distribution organisée et équitable, ainsi qu'une communication claire avec les habitants. Des familles ne peuvent pas rester plusieurs jours sans eau et sans savoir quand elles seront à nouveau approvisionnées.»