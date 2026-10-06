Kenya: Le Kenya autorise la vente de GDR de la raffinerie Dangote aux investisseurs locaux

L'Autorité des marchés financiers du Kenya (CMA) a approuvé un mécanisme de certificats de dépôt internationaux (GDR), permettant aux investisseurs locaux éligibles de participer à l'introduction en bourse (IPO) de Dangote Petroleum Refinery & Petrochemicals. Cette autorisation, délivrée le lundi 5 octobre 2026, fait suite à un prospectus simplifié déposé par Renaissance Capital (Kenya) Limited, permettant ainsi aux investisseurs kényans d'accéder à la vente d'actions de la raffinerie nigériane sur le marché national.

Le dispositif GDR approuvé permet aux investisseurs kényans d'acheter des certificats négociables représentant des actions de la société étrangère. Cette structure facilite une cotation GDR non parrainée à la Bourse de Nairobi (NSE), permettant ainsi la négociation des certificats en shillings kényans. Les actions sous-jacentes resteront en dépôt au Nigeria, tandis que des courtiers kenyans agréés géreront les ordres des investisseurs et effectueront les vérifications « Know Your Customer » (KYC).

L'introduction en bourse de Dangote Petroleum Refinery, qui a débuté le 14 septembre 2026, consiste en une offre publique de 2 150 milliards de nairas portant sur 4,1 milliards de nouvelles actions ordinaires au prix unitaire de 525 nairas. Les investisseurs peuvent acheter au minimum 10 actions pour 5 250 nairas ; l'offre prendra fin le 13 octobre. Cette vente d'actions, d'un montant de 1,6 milliard de dollars, a déjà suscité un vif intérêt, avec plus de 7 millions de dollars, soit environ 10 milliards de nairas, engagés dès la première heure.

Cette autorisation élargit l'accès à cette vente d'actions très attendue au-delà du Nigeria, répondant ainsi à la forte demande des investisseurs et étendant la portée de l'introduction en bourse. La société vise à doubler sa capacité de raffinage, la faisant passer de 700 000 à 1,4 million de barils par jour, et présente cette opération comme une « introduction en bourse du peuple », qui pourrait devenir la plus importante d'Afrique.

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La CMA a toutefois précisé que son autorisation ne devait pas être considérée comme une recommandation d'investissement, conseillant aux investisseurs potentiels de solliciter l'avis d'un professionnel indépendant. La cotation finale des GDR à la Bourse nationale du Nigeria (NSE) reste soumise à l'approbation de la Commission nigériane des valeurs mobilières (SEC). Cette introduction en bourse concerne exclusivement la société Dangote Petroleum Refinery & Petrochemicals FZE au Nigeria, et ne doit pas être confondue avec le projet proposé de raffinerie Dangote East African Petroleum Refinery à Lamu, au Kenya.

Points clés à retenir

L'autorisation accordée par l'Autorité des marchés financiers du Kenya aux investisseurs kenyans de participer à l'introduction en bourse de la raffinerie Dangote Petroleum par le biais de certificats de dépôt internationaux (GDR) marque une avancée significative vers une intégration financière plus poussée et des investissements transfrontaliers en Afrique. Cette évolution met en évidence l'intérêt croissant des investisseurs africains pour des opportunités au-delà de leurs marchés nationaux, en particulier pour des projets d'envergure et à fort impact tels que la raffinerie Dangote, qui vise à renforcer considérablement la capacité de raffinage du continent. En facilitant l'accès via une cotation de GDR non parrainés à la Bourse de Nairobi, les régulateurs répondent à la demande des investisseurs tout en favorisant une plus grande interconnexion du marché des capitaux continental. Ce mécanisme permet la négociation des certificats en monnaie locale, ce qui simplifie la participation des investisseurs kényans, tandis que les actions sous-jacentes restent principalement cotées au Nigeria. Pour Dangote Industries, cette initiative souligne son ambition stratégique de positionner la raffinerie comme un actif panafricain, et non plus uniquement nigérian. L'image de marque de « l'introduction en bourse du peuple », combinée aux efforts visant à élargir l'accès à travers l'Afrique de l'Est - notamment grâce à des projets de construction d'une raffinerie distincte au Kenya et à des offres de participation aux pays de la région -, témoigne d'une vision plus large en matière d'approvisionnement énergétique régional et de collaboration économique. De telles initiatives, soutenues par des cadres réglementaires en pleine évolution, sont cruciales pour mobiliser des capitaux au sein de l'Afrique et réduire la dépendance vis-à-vis des financements extérieurs, ce qui, à terme, renforcera l'autonomie économique du continent et son paysage d'investissement.