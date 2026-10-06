Congo-Brazzaville: Rentrée scolaire - Edith Vérone Dibas-Franc distribue des kits scolaires aux enfants de Tchiamba-Nzassi

La conseillère municipale, Edith Vérone Dibas-Franck a procédé, le 3 octobre, à la remise de plus de 600 kits scolaires aux enfants du cycle primaire du district de Tchiamba-Nzassi. Une action de solidarité qu'elle renouvelle chaque année à l'occasion de la rentrée des classes pour aider les familles.

L' année scolaire 2026-2027 commence avec plein d'espoir pour les enfants du district de Tchiamba-Nzassi, car Edith Vérone Dibas-Franck vient de leur faire un don de kits scolaires pour leur permettre d'apprendre dans de bonnes conditions pour construire un avenir meilleur. Au total, plus de 600 kits scolaires selon le niveau de classe de chaque élève contenant le matériel indispensable ont été distribués, à savoir des cahiers, des ardoises, des stylos, des crayons, des craies, des sacs à dos et bien d'autres.

En faisant ce geste, Edith Vérone Dibas-Franck vise non seulement à alléger les charges des parents d'élèves, mais également à fournir à chaque enfant le matériel essentiel pour son éducation.

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Cette action, qui se renouvelle chaque année, illustre bien la volonté de la bienfaitrice à contribuer à l'amélioration des conditions d'apprentissage des élèves dans cette partie du pays. Le district de Tchiamba-Nsazzi compte 22 villages fonctionnels, cette action était concentrée sur neuf villages, notamment les villages Cayo, Banga-cayo, Fouta, Mbouloutombi, Tandou-Mboma, Tchimzi, Tchitanzi, Tchiamba et Nzassi.

Un moment fort de solidarité et d'espoir

L'événement a été un moment fort de rencontre et de partage, renforçant les liens d'amitié entre les enfants, les enseignants mais également entre parents. Les sourires des enfants recevant leurs cadeaux témoignaient de l'importance de ce geste simple mais porteur d'avenir pour eux. Chaque kit remis symbolise une nouvelle opportunité, celle de démarrer l'année scolaire dans de bonnes conditions, avec des outils adaptés et l'assurance de pouvoir suivre les cours comme les autres élèves.

Dans son mot de circonstance, Edith Vérone Dibas-Franck a d'abord salué le président de la République, qui a fait de l'enseignement son crédo, et remercié ses partenaires avant d'exhorter les élèves à faire bon usage de ces fournitures reçues. « Ces kits représentent bien plus que de simples objets, ils sont une clé pour vous permettre d'accéder à l'éducation dans de bonnes conditions et de développer votre potentiel, soyeux respectueux envers vos enseignants et, surtout, ne tomber pas dans la l'oisiveté », a-t-elle dit.

Cette action a suscité des réactions positives dans les familles bénéficiaires . Grâce à ce don, leurs enfants aborderont cette année scolaire avec confiance et sérénité. Les chefs de villages ont salué ce geste de solidarité qu'ils jugent précieux pour la communauté. Notons qu'Edith Vérone Dibas-Franc est également présidente de la Fondation pour orphelins et personnes démunies. L'activité s'est déroulée en présence de quelques autorités locales et des responsables des établissements scolaires.