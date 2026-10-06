Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - L'Université Marien-Ngouabi lance un préavis de grève

Le collège intersyndical de l'Université Marien-Ngouabi (UMNG) a publié, le 5 octobre, à Brazzaville un préavis de grève dans soixante-douze heures, à la suite du non-paiement des salaires des mois d'août et septembre 2024 ainsi que mai, juin, juillet, août et septembre 2026.

Pour le collège intersyndical de l'UMNG, le salaire constitue un droit fondamental du travailleur et demeure un élément essentiel de la stabilité sociale et de la dignité humaine. Face au non-respect des engagements gouvernementaux et suite à une analyse de la situation sociale, l'intersyndicale exige le paiement de tous les salaires dus des ex- travailleurs de l'UMNG ; la concomitance dans le paiement des salaires des agents de l'UMNG avec ceux de la fonction publique, ainsi que le paiement de toutes les heures diverses dues.

Précisons que le collège intersyndical de l'UMNG regroupe le Syndicat du personnel non enseignant du supérieur, le Syndicat national de l'université et le Syndicat des enseignants du supérieur privé.