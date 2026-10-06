Maroc: La décision de naturalisation des natifs du Sahara alors sous administration espagnole renvoyée sine die

L'organisation anticipée des élections générales espagnoles au 29 novembre bouleverse le calendrier parlementaire et met notamment en suspens une proposition de loi relative à l'accès à la nationalité espagnole pour certains Sahraouis nés durant la période où le Sahara marocain était sous administration espagnole.

Adopté récemment par le Congrès des députés, le texte devait encore poursuivre son parcours législatif au Sénat. La dissolution des Cortes entraîne toutefois la fin de la procédure pour les initiatives qui n'ont pas achevé leur examen parlementaire. La proposition devra donc, si ses promoteurs souhaitent la relancer, être de nouveau déposée lors de la prochaine législature.

La proposition de loi avait pour objectif de faciliter l'accès à la nationalité espagnole à des personnes nées au Sahara pendant la période d'administration espagnole. Elle prévoyait également, sous certaines conditions, des possibilités pour leurs descendants.

Le texte avait connu plusieurs mois de blocage avant que son examen ne reprenne en 2026. Un accord entre le PSOE et Sumar avait ensuite permis de faire avancer la proposition.

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En septembre, le Congrès des députés l'a approuvée par 168 voix contre 31, avec 145 abstentions, avant de la transmettre au Sénat.

Le passage au Sénat interrompu

La procédure devait désormais se poursuivre devant la Chambre haute. Le Parti populaire (PP) avait présenté plusieurs amendements au texte, dont l'examen devait intervenir avant une éventuelle adoption définitive.

La convocation des élections anticipées change toutefois la donne. Avec la dissolution des Cortes, le débat prévu au Sénat ne pourra pas se dérouler dans les conditions initialement envisagées. La proposition de loi cesse ainsi son parcours parlementaire et ne pourra être reprise qu'au cours de la prochaine législature.

Cette situation illustre les conséquences que peut avoir une dissolution anticipée du Parlement sur les textes en cours d'examen, même lorsqu'ils ont déjà franchi une étape importante de la procédure législative.

Face à cette interruption, la députée de Sumar Tesh Sidi a appelé le gouvernement espagnol à étudier une autre voie juridique afin d'éviter que la question ne reste sans réponse.

Elle évoque notamment le recours à une autre procédure permettant, dans certaines circonstances, l'acquisition de la nationalité espagnole par décision gouvernementale. Les demandes seraient alors examinées individuellement par les autorités compétentes.

La députée considère cette possibilité comme une alternative permettant de traiter certains dossiers sans attendre la constitution du prochain Parlement et le lancement d'une nouvelle procédure législative.

Deux scénarios se dessinent désormais. Le gouvernement pourrait étudier la possibilité d'utiliser les mécanismes juridiques existants pour traiter certaines demandes, ou bien la question pourrait être laissée au prochain Parlement.

Dans ce second cas, les groupes politiques favorables au texte devront relancer la procédure après les élections du 29 novembre et réunir à nouveau les soutiens nécessaires.

Le projet adopté par le Congrès ne disparaît donc pas du débat politique, mais son parcours parlementaire est interrompu par le calendrier électoral. Son éventuelle reprise dépendra désormais des orientations du prochain gouvernement et de la nouvelle composition des Cortes.

Si le texte est relancé, il devra faire l'objet d'un nouvel examen parlementaire, conformément aux règles applicables aux propositions de loi. Le contenu du futur texte pourrait rester proche de celui adopté en première étape ou être modifié en fonction des discussions entre les différents groupes politiques. Dans tous les cas, l'issue dépendra des priorités du prochain Parlement et des éventuels accords qui pourront être conclus entre les formations représentées au Parlement espagnol.