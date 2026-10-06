Maroc: Oléiculture - La chaleur persistante et la pénurie de main-d'oeuvre fragilisent la récolte

Le mois d'octobre sonne traditionnellement l'heure du branle-bas de combat dans les campagnes marocaines. Partout, les oliveraies s'animent pour donner le coup d'envoi de la campagne de cueillette. Mais cette année, la partition s'annonce faussée. Entre des vagues de chaleur persistantes et une pénurie acérée de main-d'oeuvre, l'or vert national aborde cette saison sous les pires auspices, semant l'inquiétude de l'amont agricole jusqu'aux marchés de gros.

Le climat. C'est le premier coup dur pour les producteurs. Les températures extrêmes, qui n'ont cessé de malmener les écosystèmes agricoles, jettent une ombre lourde sur les récoltes. Jour après jour, la fournaise grignote le potentiel des vergers, altérant non seulement les volumes escomptés, mais menaçant aussi la qualité intrinséque des fruits.

Pourtant, les espoirs avaient fleuri quelques mois plus tôt, nourris par des prévisions encourageantes. Mais les soubresauts climatiques rappellent avec amertume que l'agriculture moderne danse sur un volcan. Si la nature a offert un répit bienvenu aux nappes phréatiques grâce aux récentes pluies -- une lueur d'espoir pour la ressource en eau --, elle n'a offert aucun répit thermique aux arbres en phase de maturation. Face à cette instabilité, le recours à des solutions techniques de pointe, telles que l'apport ciblées de nutriments et l'accompagnement d'ingénieurs agronomes, devient moins une option qu'une impérieuse nécessité de survie économique.

Mais le thermomètre n'est pas le seul ennemi des exploitants. Le défi le plus redoutable, celui qui paralyse toute la chaîne, se joue dans les rangs des travailleurs. La pénurie de main-d'oeuvre est devenue le cauchemar quotidien des oliveraies.

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Cette raréfaction des bras engendre une réaction en chaîne redoutable. Pris en étau, les professionnels peinent à recruter, ce qui propulse les salaires des ouvriers vers des sommets inédits, en écho direct à la hausse générale du coût de la vie. Dans le même temps, cette raréfaction crée un climat de suspicion et d'attentisme : sur les marchés, les commerçants et intermédiaires hésitent à s'engager, terrorisés à l'idée d'essuyer des pertes financières colossales faute de personnel pour récolter à temps les fruits mûrs.

Heureusement, dans cette tourmente, le secteur peut compter sur des piliers de résilience, à l'instar de l'implication cruciale du travail féminin, qui amortit tant bien que mal les chocs du sous-effectif. Mais les experts l'affirment : le salut de la filière passera à l'avenir par la structuration, la formation et la professionnalisation de cette main-d'oeuvre.

Entre des calibres menacés par les brûlures du soleil et des vergers en mal de cueilleurs, l'oléiculture marocaine fait face à un tournant critique. Pour que l'huile nouvelle continue de couler et que l'économie locale tienne bon, c'est tout l'écosystème qui doit s'adapter, conjuguant résilience climatique et innovation sociale.