Togo: Un port qui intéresse Moscou

6 Octobre 2026
Togonews (Lomé)

En visite au Togo pour la première session de la commission mixte Togo-Russie, une délégation venue de Moscou a visité le port autonome de Lomé (PAL) et la Plateforme industrielle d'Adétikopé (PIA), indique L'Économiste.

Le choix de ces deux sites n'a rien d'anodin. Seul port en eau profonde d'Afrique de l'Ouest, le PAL est la porte d'entrée maritime des pays de l'Alliance des États du Sahel (AES), le Mali, le Burkina Faso et le Niger, étroitement liés à Moscou.

Sa position géographique intéresse donc la Russie sur le plan économique comme sur le plan stratégique, au moment où elle multiplie ses initiatives en Afrique de l'Ouest.

La visite de la PIA donne à la délégation un aperçu de l'industrialisation togolaise : la plateforme, qui compte déjà 25 unités industrielles, revendique plus de 6 500 emplois directs. Elle s'inscrit dans les projets de coopération évoqués lors de la commission mixte, de l'investissement à la production conjointe.

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