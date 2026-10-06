Togo: Tchiakpe reçoit les fédérations culturelles

6 Octobre 2026
Togonews (Lomé)

Isaac Tchiakpe a reçu lundi les présidents des fédérations et organisations culturelles, après une plateforme de revendications adressée à son ministère. La musique était au centre de l'échange.

Ariel Dassanou, président de la Fédération togolaise de musique, a porté le texte au nom du secteur.

Dix points y figurent : gouvernance, financement, professionnalisation. Les plus nets concernent le Fonds national de promotion de la culture, dont les acteurs demandent l'entrée en fonction réelle et la publication des rapports d'activité ; la réforme du Bureau togolais du droit d'auteur et du cadre juridique qui l'entoure ; et l'application de la rémunération pour copie privée.

Ils réclament aussi une politique de la musique à part entière, et un soutien plus ferme de l'État aux salles et aux lieux de diffusion.

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Le ministre a dit son département ouvert à la suite du dialogue.

Il a rappelé les chantiers déjà ouverts : organisation du secteur, aides à la création, gestion du droit d'auteur, structuration des filières. Aucun calendrier ni engagement chiffré n'a été annoncé à l'issue de la rencontre. Les dossiers doivent, selon lui, être traités en concertation, avec des réponses durables plutôt que des mesures isolées.

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